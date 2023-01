$!Sin recursos y con amenazas, madres buscadoras evidencian el abandono del Estado

Grace Fernández, quien busca a su hermano desaparecido Dan Jeremeel, destacó que los colectivos de búsqueda aun ven a las autoridades, como la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, “indolentes” y “pasivas”, en tanto que son los familiares quienes realizan la labor de búsqueda en el país, la cual, le corresponde al Estado mexicano.

“La Fiscalía sigue total y completamente ausente por no decir desaparecida tanto en los trabajos de búsqueda como en los de identificación y desafortunadamente no solamente las familias seguimos subsidiando el trabajo del Estado, sino que ahora se están enfrentando a los grupos criminales que son los que no quieren que no sigan buscando”, señaló.

Del total de las más de 109 mil personas desaparecidas, 81 mil 310 son hombres, es decir el 74.37 por ciento y al menos 27 mil 280 son mujeres, el 24.95 por ciento.

El año 2021 es el periodo que más registro de personas desaparecidas acumula con un total de 10 mil 412 casos, seguido del año 2019 con un total de 9 mil 254 registros. Sin embargo, hay una cifra de 16 mil 149 casos que están documentados sin año de registro, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.





BUSCADORAS, LA VIDA EN RIESGO

Al menos cinco asesinatos de mujeres buscadoras o integrantes a colectivos se registraron a lo largo del año, cifra reconocida por la Secretaría de Seguridad y Protección Civil a través del subsecretario, Ricardo Mejía el pasado 17 de noviembre.

María Carmela Vázquez, quien buscaba a su hijo desaparecido, es el caso más reciente, registrado el pasado 6 de noviembre, en el municipio de Abasolo, Guanajuato.