Sin titular de Planeación, Clara Brugada quiere garantizar, en un año, Plan General de Desarrollo para CDMX

Por: Antonio González

Tras casi dos años de no tener titular en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) y de haber sido cancelado el Plan General de Desarrollo (PGD), la jefa de gobierno, Clara Brugada, buscará en 2025 establecer las directrices de la política de desarrollo urbano por los próximos 20 años.

La urbanización sigue creciendo en varias partes de la CDMX y de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 9 millones 209 mil 944 habitantes.

De acuerdo con autoridades, el Programa General de Desarrollo (PGD) es un instrumento que sirve para orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de la CDMX. Esto, a su vez, determina la política, la estrategia y las acciones del desarrollo urbano, así como las bases para expedir los programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación.

Con esto, los habitantes de la ciudad podrán beneficiarse a través de un mejor acceso a servicios como el agua, infraestructura vial y el desarrollo del medio ambiente. Tener una movilidad integrada y accesible, protección del suelo de conservación, desarrollo agroecológico de zonas rurales, la regeneración de las condiciones ecológicas tanto el suelo, agua, aire, tierra y la atención integral de los asentamientos humanos.

En el caso de la capital, el proyecto tendrá que avanzar para crear el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el cual tiene el objetivo de que la ciudad sea “más próspera, sustentable y amigable con el medio ambiente”.

“Como lo hemos dicho incansablemente en todos los momentos —hay que– construir políticas de Estado que rebasen los sexenios. Entonces, construir políticas públicas durante 20 años bajo metas y objetivos es la gran tarea que tenemos que hacer; no podemos hablar de agua, de seguridad, no podemos hablar del Sistema Público de Cuidados, del medio ambiente a corto plazo, siempre tenemos que estar pensando a largo plazo”, declaró Brugada el pasado 14 de noviembre.

Un plan fallido desde el sexenio pasado

El gobierno de Claudia Sheinbaum, como mandataria capitalina, tuvo que haber publicado el PGD y el PGOT desde octubre de 2022, tal como establece la Constitución local; sin embargo, la falta de consenso entre grupos sociales y las autoridades impidió que estos documentos fueran aprobados.

Las autoridades capitalinas organizaron una consulta de las versiones anteriores de proyectos del PGD y PGOT, pero el resultado se anuló ante la falta de participación ciudadana y el reclamo por parte de algunos grupos sobre la falta de difusión de los documentos y los procesos de participación.

Ante las inconsistencias reclamadas, Sheinbaum anunció la reposición del proceso para elaborar y dialogar los documentos.

“No tiene sentido que ni en el caso del suelo de conservación ni en otras dudas que se han planteado sobre otros temas, se acelere un proceso que tiene que ser democrático y de consensos en la Ciudad, y de respeto en general, a los usos de suelo de la Ciudad”, señaló Sheinbaum en diciembre de 2022.

Dichos proyectos han sido criticados por especialistas y académicos, ya que en anteriores administraciones han considerado prohibir construcciones con carencias de agua, lo que podría generar una marginación para alguna zona.

“Si pones en zonas que tienen agua otro complejo como Mítikah, entonces al cabo de un tiempo ya no va a tener. Nadie quiere decirlo, pero ya no cabe otro megaproyecto en la ciudad, no hay agua, pero vemos que el compromiso con el acceso equitativo en este proyecto está ausente”, declaró la académica de la UNAM, Elena Burns.

Hace un año, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, retiró los dos planes un día antes de que se aprobaran automáticamente tras la falta de dictaminación.

Instituto de Planeación carente de consejeros

Actualmente no hay quien realice los planes para que los expertos evalúen debido a que tanto el director general del Instituto, Pablo Benlliure, como dos consejeros renunciaron, mientras que otros tres terminaron su gestión.

Sin embargo, pese a que el instituto permanece acéfalo, este año expertos han insistido en que para que pueda aprobarse el PGOT es necesario que exista una Ley de Ordenamiento Territorial que regule al plan, también hace falta que se nombre a la persona titular y consejeros del instituto.

Por ello, este 26 de diciembre la mandataria capitalina envió una lista de 10 personas especialistas en desarrollo urbano para que diputados elijan a 5, quienes serán las encargadas de seleccionar a quien quede al frente del organismo y se encargue de poner en marcha los planes en menos de un año, según los objetivos del gobierno de CDMX.

Aprueban dictamen para reformar artículos de Ley de Planeación

En ese tenor, en octubre de este año, el pleno del Congreso local aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo, para reformar y adicionar un párrafo cuarto, quinto y sexto, y recorrer el subsecuente del artículo 28 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.

La diputada morenista y presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, Elizabeth Mateos Hernández, indicó que esta ley no considera el supuesto en el cual se encuentra el comité de selección de aspirantes de la titularidad de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva local, con la falta definitiva del total de sus integrantes, ya que únicamente se establece el supuesto de ausencia de algún miembro.

Mateos Hernández explicó que se debe reestablecer la funcionalidad del comité para impulsar un desarrollo adecuado de la capital y no caer en este vacío legal nuevamente, por lo que se propone añadir el proceso a seguir ante esta situación, y permitir que la persona titular de la jefatura de gobierno pueda emitir una nueva convocatoria, en un término de 60 días.

En este sentido, se establece en la ley que para la renovación de las personas integrantes del comité de selección, cuyo periodo de designación haya concluido, o en caso de que se produzca la falta definitiva de todos sus integrantes, se deberá seguir el procedimiento para su conformación y para las postulaciones que le corresponden, la persona titular de la jefatura de Gobierno observará el criterio de paridad de género.

Brugada envía lista de aspirantes a comité de selección

El 26 de diciembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió la propuesta de 10 personas aspirantes a integrar el Comité de Selección de la Persona Titular de la Dirección General del IPDP.

El documento revela que se recibieron 37 propuestas. Del total, 30 solicitantes cumplieron con todos los requisitos; mientras que 7 tuvieron algún incumplimento, pero solo fueron seleccionados 10.

Entre los aspirantes, el 10 % fue propuesto por una cámara relacionada con materias de planeación, el 36 % por una institución académica y el 53 % por una organización de la sociedad civil.

La lista propuesta por Clara Brugada incluye a:

Ana Isabel González González, Arturo Bautista Lozano Cámara, Enrique Soto Alva, Ernesto Jiménez Olin, Guadalupe Valencia García, Juan José Orozco y Orozco, María de Lourdes García Vázquez, María del Pilar Muriedas Juárez, Naxhelli Ruiz Rivera y Salvador Rafael Munguía Pérez.

“Es un buen avance en la reconstrucción del Instituto de Planeación, es la segunda etapa después de la convocatoria. Ahora estos perfiles serán revisados y se tendrán que elegir a cinco considerando la paridad de género”, dijo la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso CDMX, Olivia Garza.

El proceso para elegir a las y los cinco integrantes se llevará a cabo el próximo año en las Comisiones Unidas de Administración Pública y de Planeación del Desarrollo.