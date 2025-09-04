Sin tomar en cuenta a ninguna mujer, Órgano de Administración Judicial designa a titulares de 11 áreas clave

El Pleno del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) designó a los titulares de 11 áreas clave para el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) sin tomar en cuenta a ninguna mujer para asumir un cargo.

Con esta decisión, que deja a un lado el principio de paridad de género, se estrenó el poderoso órgano que administrará el millonario presupuesto del Poder Judicial y decidirá en qué juzgados y tribunales trabajarán las y los nuevos jueces y magistrados del país.

Entre las designaciones destaca la del magistrado Sergio Javier Molina Martínez como titular de la Escuela Nacional de Formación Judicial, quien comenzó funciones a partir del 1 de septiembre de 2025.

El también exconsejero del ahora extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue calificado como “traidor” por las y los trabajadores del PJF durante las manifestaciones contra la reforma judicial debido a que su voto fue decisivo para precisamente para ordenar colaborar con la elección de jueces, magistrados y ministros del país.

Más tarde, durante el proceso de elección extraordinaria, el exconsejero buscó ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero fue descartado desde la tómbola que realizó el Senado de la República.

Entre las designaciones también destaca la del magistrado Benjamín Rubio Chávez como director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien estará en el cargo hasta el 31 de agosto de 2028.

Benjamín Rubio Chávez entró en el lugar de la magistrada Taissia Cruz Parcero, quien junto con otras decenas de juezas y magistradas declinaron participar en la elección judicial, tras décadas de trayectoria.