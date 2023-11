El señor Gustavo opina que debería haber una iniciativa presidencial para que los hoteles puedan renovarse y comenzar como nuevos. “Eso sí va a ayudar a generar a lo mejor la mitad de la economía del puerto, pero eso va a dar aliento, ánimo a la gente, porque no va a ser tan fácil levantarse, es un proceso de mucho tiempo”.

“Todos estamos afectados, todos estamos en una situación muy difícil porque al acabarse la industria, sin chimenea, que es el turismo, todo el mundo que nos alimentamos de ella estamos materialmente derrumbados, porque no sabemos hasta cuando vaya a poder restablecerse la situación. Usted sabe que eso va a tardar un poquito porque no son pérdidas leves, son pérdidas cuantificables”.

El taxista Gustavo Rubén Montesinos barre afuera del hotel Princess Imperial. Él trabajaba en un sitio exclusivo para los turistas de ese hotel. Dice que no sólo perdió el techo de su vivienda y algunos muebles, también el empleo en este centro turístico.

En las calles de esta zona residencial con condominios de lujo usados principalmente por vacacionistas que alquilan a través de aplicaciones digitales, el panorama no es tan distinto que en el resto de Acapulco, salvo que en su gran mayoría los inmuebles están vacíos.

“Queremos trabajo”

Carolina Mercado carga una bolsa con toallas para lavar en su vivienda, porque en el departamento donde trabaja no tiene agua aún. Normalmente, ella limpiaba uno de los departamentos que funcionan como habitaciones de hotel dentro de un complejo La Isla en la zona Diamante. Teme que las personas que la contrataron le digan que el trabajo se acabó porque no lo podrán rentar en los próximos meses.

“A nosotros nos preocupa eso del trabajo porque fuimos afectados del huracán y queremos saber si el trabajo va a seguir. No nos han dicho nada y eso nos preocupa a todos los que trabajamos en esas áreas. Viene la temporada de diciembre y no sabemos qué va a pasar con esto. He andado entre los escombros tratando de ganarme aunque sea lo de un día para tener algo de dinero”.

Este lunes en la zona fue reabierta la tienda de autoservicio Chedraui, enfocada solo en productos básicos, con presencia de elementos de la Guardia Nacional y con el acceso restringido sólo a 20 personas.

El gerente, de nombre Agustín Carbajal Piedra, justifica la seguridad y el acceso restringido porque sólo tienen seis cajas en la tienda.

“Se han comportado muy bien, todo ha sido muy normal y no hemos tenido quejas de nadie, al contrario, mucho agradecimiento del cliente porque somos la primera tienda”, dice con una sonrisa.

La tienda, sin embargo, opera solo en una parte por los daños tras el huracán. Trabajadores reparan el área afectada. Todas las tiendas de esta zona también muestran secuelas del paso de Otis.

Casi en contraesquina se encuentra el hotel Mundo Imperial, cuya barda aún está caída. Algunos trabajadores limpian el enorme complejo turístico mientras que otras personas con cascos de protección evalúan los daños en decenas de cristales de las habitaciones.

Algunas de las esculturas del jardín todavía permanecen en el piso. Las albercas están sucias, las palmeras vencidas.

Todavía quedan restos de la XXXV Convención Internacional Minera que se celebraba la noche del 24 de octubre cuando el huracán Otis tocó tierra.

Dentro del bodegón donde se realizaría la Expo minera aún cuelgan los pendones del evento. El espacio mantiene los señalamientos de los comedores y los baños, y siguen de pie algunos de los paneles de madera colocados por las empresas para mostrar sus productos.

Otros ya han sido retirados por trabajadores y personas que limpian y barren, y que han ido amontonando los materiales como basura a un lado del espacio. Entre los stands de pie sigue como muestra una enorme máquina utilizada para la búsqueda de minerales a cielo abierto.

En uno de los barandales que separan uno de los jardines, cuelgan algunas playeras de los elementos de la Guardia Nacional que ponen a secar su ropa para lavarla, pues instalaron un campamento en este complejo turístico.

El estacionamiento sirve también como campamento para grupos de Protección Civil, bomberos y como un centro de acopio administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional.