Sinaloa, ante oportunidad histórica de romper 60 años de colusión entre poder político y narcotráfico: Adrián López Ortiz

La solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán, un senador y diversos mandos de seguridad del Estado representa un punto de quiebre sin precedente en la historia política mexicana, según lo dijo Adrián López Ortiz, director general del periódico Noroeste. En una entrevista con la periodista Denise Maerker, para NMás (antes Televisa), López Ortiz analizó en profundidad las raíces históricas, la crisis institucional y las condiciones necesarias para que Sinaloa pueda reconstruirse tras décadas de convivencia normalizada entre las élites gobernantes y los grupos del crimen organizado. López Ortiz sostuvo que la acusación formal de la justicia estadounidense es inédita precisamente porque apunta de manera directa a un Gobernador en funciones, lo que exhibe cómo actores políticos locales creyeron durante años que podían administrar o controlar a las estructuras criminales. Señaló que la sociedad sinaloense construyó durante décadas un relato para justificar esa convivencia: la narrativa de que el narcotráfico local traía progreso, construía infraestructura y respetaba a la ciudadanía. Esa creencia, afirmó, se desmoronó con la guerra interna que estalló en el Estado.

Los orígenes de esa relación se remontan a los años 70, cuando el escolta del entonces Gobernador Leopoldo Sánchez Celis era Miguel Ángel Félix Gallardo. Desde la época de los denominados “gomeros”, traficantes de opio, el crimen organizado y la élite política sinaloense comenzaron a entrelazarse de forma profunda. Con el tiempo, los grupos criminales dejaron de dedicarse exclusivamente al tráfico de estupefacientes y se diversificaron en lo que López Ortiz describió como una “mafia funcional”: venta de alcohol ilegal, control de cuotas de agua para riego agrícola, instalación de miles de cámaras de videovigilancia clandestinas y la operación de centros de apuestas, prostitución y distribución de drogas. El crecimiento económico de la entidad, lejos de contener la violencia, volvió altamente lucrativos otros delitos, como el robo masivo de vehículos, del que el estado reporta cifras cercanas a los 11 mil autos sustraídos. El punto de inflexión llegó el 25 de julio de 2024, fecha en que se realizó una reunión a la que fueron convocados el ex Rector y político Héctor Melesio Cuén, Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, y líderes de la facción de los “Chapitos”. El resultado fue el asesinato de Cuén Ojeda y la entrega de Zambada García a las autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López. El episodio desnudó la colusión institucional: la Fiscalía del Estado de Sinaloa, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez Estrada, montó una versión falsa sobre el asesinato, simulando que Cuén Ojeda había sido víctima de un asalto en una gasolinera.

