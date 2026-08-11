$!Sinaloa concentra el 7.1% de los homicidios del País en lo que va de 2026

Sinaloa acumuló 735 víctimas de homicidio doloso entre enero y julio de 2026, cifra equivalente a 7.1 por ciento del total nacional que colocó a la entidad en el cuarto sitio del País, según los datos presentados por el Gobierno Federal el 11 de agosto de 2026, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El reporte se difundió el mismo día en que Sheinbaum Pardo destacó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 51 por ciento entre septiembre de 2024, último mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 asesinatos por día, una reducción de 44 casos diarios en 22 meses.

“La reducción del homicidio doloso es de 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, en 22 meses. La reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que siete entidades concentraron 49 por ciento de los homicidios dolosos del periodo, con 5 mil 58 víctimas.

Sinaloa quedó dentro de ese grupo, junto con Guanajuato, que registró 884 casos y 8.6 por ciento del total; Baja California, con 847 y 8.2 por ciento; Chihuahua, con 832 y 8.1 por ciento; Estado de México, con 618 y 6 por ciento; Guerrero, con 579 y 5.6 por ciento, y Morelos, con 563 y 5.5 por ciento.

Las 735 víctimas contabilizadas en Sinaloa superaron por más del doble el promedio nacional por entidad federativa, ubicado por el SESNSP en 322.16 casos para el mismo periodo.

La entidad tampoco figuró entre las que registraron las mayores caídas porcentuales.

El SESNSP reportó que 30 estados redujeron su promedio diario de homicidios al comparar los primeros siete meses de 2026 con el mismo lapso de 2025, y que las disminuciones más pronunciadas ocurrieron en San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas.

Sinaloa arrastra una escalada de violencia iniciada el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa, semanas después de la detención de Ismael Zambada García, “El Mayo”, ocurrida el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos.