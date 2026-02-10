Sinaloa concentra la mayor tasa de desapariciones y reabre debate sobre cifras oficiales

En 2025, Sinaloa se colocó como el estado con la mayor tasa de personas desaparecidas y no localizadas del país, con 29.9 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el informe “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”, elaborado por México Evalúa. El estudio advirtió que la entidad forma parte de un corredor de alta violencia criminal en el que la desaparición opera como un mecanismo funcional para ocultar asesinatos y distorsionar los registros de violencia letal, junto con estados como Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Baja California.

México Evalúa señaló que, entre 2015 y 2025, los registros de personas desaparecidas y no localizadas en el país aumentaron 213 por ciento, al pasar de 4 mil 114 a 12 mil 872 casos, con una concentración de tasas elevadas en entidades donde persisten disputas territoriales entre grupos del crimen organizado. En ese contexto, Sinaloa fue identificado como un foco crítico, no solo por su tasa de 29.9 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes en 2025, sino también por registrar fuertes incrementos en violencia letal en años recientes, pese al despliegue de fuerzas de seguridad.

El informe enfatizó que, en Sinaloa y otras entidades del noroeste, la coexistencia de altos niveles de homicidios y desapariciones sugiere que ambos fenómenos comparten determinantes criminales e institucionales y deben analizarse de manera conjunta. La organización advirtió que los promedios nacionales tienden a ocultar crisis locales como la de Sinaloa, donde el deterioro de la seguridad y de las capacidades institucionales se refleja en repuntes simultáneos de violencia homicida y desapariciones.

Ante estos datos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el 10 de febrero de 2026 la confiabilidad de la plataforma nacional de desapariciones, de la cual México Evalúa obtuvo la información utilizada en su análisis. La Presidenta de la República afirmó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas presenta “muchos problemas” y pidió que las cifras se midan “en su justo término”, al asegurar que el objetivo del Gobierno Federal no es ocultar casos, sino corregir las fallas del sistema para contar con un diagnóstico más preciso.

Sheinbaum Pardo explicó que entre las deficiencias detectadas en la plataforma se encuentran registros incompletos en los que no se consigna el nombre completo de la persona, su dirección, la fecha y el lugar de desaparición, ni la existencia o no de carpeta de investigación abierta en alguna Fiscalía. Añadió que tampoco se actualiza de manera sistemática cuándo una persona ha sido localizada, por lo que en el conteo general permanecen casos que ya fueron resueltos, lo que, según ella, distorsiona el número real de personas que siguen desaparecidas.

“Ellos basan sus resultados en la plataforma, pero por eso les digo que la plataforma tiene muchos problemas y, obviamente, nuestro objetivo no es ni esconder, ni cerrar, queremos transparencia absoluta en todo esto, porque el fenómeno de la desaparición a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal en conferencia matutina. La mandataria nacional sostuvo que las cifras presentadas por organizaciones como México Evalúa se revisarán a la luz de un proceso de depuración del registro nacional, para diferenciar entre casos vigentes, expedientes con información incompleta y reportes en los que las personas ya fueron encontradas.

La Presidenta de la República adelantó que este mismo mes se presentará un informe oficial actualizado sobre desapariciones, que incluirá el número de registros con datos completos, cuántos cuentan con carpeta de investigación, cuántos solo tienen registro administrativo y cuántos corresponden a personas ya localizadas. Señaló que dicho reporte también desagregará cuántas desapariciones están vinculadas con la delincuencia organizada, con el objetivo de distinguir este fenómeno de las desapariciones de carácter político registradas en periodos anteriores y de ajustar la política pública de búsqueda y prevención a la realidad actual.

Sheinbaum Pardo recordó que, durante su administración, el Gobierno Federal impulsó reformas para crear una Plataforma única de Identidad basada en la Clave única de Registro de Población con datos biométricos y una Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades de seguridad. Afirmó que la actualización del registro y el nuevo informe permitirán definir medidas adicionales en regiones críticas, como Sinaloa y otros estados con tasas elevadas de desaparición, donde las organizaciones especializadas han advertido sobre una convergencia entre violencia homicida, desapariciones y disputas criminales.