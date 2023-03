Sinaloa es parte de las 16 entidades de México con situación alarmante de sequía al inicio de 2023.

De acuerdo al Monitor de Sequía de la Conagua, el 100 por ciento de los municipios de los siguientes estados presentan sequía: Colima, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, Baja California Sur, Michoacán y Sinaloa.

Son 10 municipios de Sinaloa que se encuentran en el rango D1 o sequía moderada: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, Escuinapa, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa de Leyva.

Son 8 municipios que están en D2 o sequía severa: Concordia, Cosalá, Culiacán, Elota, Mazatlán, Rosario, San Ignacio y Navolato.

La temporada de estiaje en México ya empezó y de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, al 15 de marzo, el 74.58% del País ya tiene alguna condición seca. Al mismo tiempo, en 16 entidades hay una situación de sequía en el 100% de sus municipios.

Desde hace tres años, el país enfrenta condiciones metereológicas que han agravado la falta de agua, incluso, en julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por inicio de emergencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas, toda vez que más del 23% de municipios del país tuvieron falta de lluvias.

Los primeros meses de 2023 no son alentadores y a esto se suma que apenas inicia la temporada de calor.

Las entidades con menos agua

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la sequía se presenta cuando hay lluvias por debajo del promedio durante varios meses y años, lo que es distinto a la escasez que se refiere a la falta de agua suficiente para cubrir la demanda de una localidad.

A ese respecto, de las 32 entidades, sólo tres (Campeche, Tabasco y Yucatán) tienen un porcentaje de precipitación normal por lo que no entran en los parámetros de sequía.

Sin embargo, hasta el 1 de marzo, las 28 restantes se encuentran por debajo de la media. Los casos más alarmantes están en Colima, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, Baja California Sur, Michoacán y Sinaloa.

“Gran parte de la república mexicana tiene sequía moderada a severa y principalmente los estados del centro, occidente, sur, norte y noreste del país. Esta sequía moderada se caracteriza porque se presentan daños en cultivos y pastos, existe un alto riesgo en incendios forestales y hay bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, presas y cualquier otro cuerpo de agua”, explica Rafael Trejo, subgerente de pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.

Actualmente, de los 32 estados en el país, en 16 hay afectaciones en el 100% de su territorio, aunque el impacto va desde anormalmente seco a sequía moderada en los diferentes municipios. Estos son:

Aguascalientes, Coahuila, CDMX, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Por otro lado, las entidades que no presentan afectaciones son Tabasco y Yucatán; seguidas de Campeche y Quintana Roo, con un bajo porcentaje anormalmente seco, debido a que en febrero hubo lluvias por arriba del promedio y por los frentes fríos, detalla el Monitor de Sequía de Conagua.

¿Por qué cada año hay sequía en el país?

De acuerdo con Rafael Trejo, subgerente de Pronóstico Meteorológico, la temporada de lluvias en el país inicia el 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre, durante todo ese periodo, las lluvias son provocadas por el paso de ondas tropicales, formación de ciclones tropicales y los estados del noroeste del país se ven impactados por el monzón mexicano.

Sin embargo, explica, después de noviembre empiezan a descender los sistemas frontales con las tormentas invernales y los frentes fríos y estos no dejan lluvias abundantes, únicamente en el sureste del país.

“Entonces, a partir de noviembre se empiezan a presentar los niveles de sequía porque ya no tenemos sistemas tropicales que dejen lluvias; otra cosa importante es que en marzo, abril y mayo son los meses en los que climatológicamente llueve menos, por eso es considerada la temporada de estiaje, son condiciones normales”.

Trejo aseguró que este año será muy similar al 2022, pues hace un año los niveles de sequía eran muy parecidos a los de ahora, de tal manera que pueden considerarse como “condiciones normales”, cuyo impacto podrá reducirse con las lluvias del verano.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), el fenómeno de La Niña en la parte central del Pacífico Ecuatorial es una de las causantes de la sequía y se pronostica que después de tres años extremadamente secos por sus efectos, en los próximos meses podría haber alivio con la entrada del fenómeno de El Niño.

“Afortunadamente ya va a terminar el fenómeno de La Niña, vamos a tener un periodo con condiciones normales para posteriormente iniciar el fenómeno de El Niño, que como se ha mencionado, va a dejar lluvias desde el verano y hasta diciembre. Estas condiciones van a disminuir la sequía en gran parte del territorio nacional durante este y el próximo año, aunque hay que estar pendientes de los impactos de ciclones y huracanes”, explica Trejo.

Volumen de las presas en México

Las 210 principales presas de México, con capacidad de almacenar 92% del agua de embalses del país, iniciaron el año 2023 con un déficit de 6%, con respecto a la media histórica.

Del total, 16 iniciaron el año 100% de llenado; 88 entre 75% y 99% de almacenamiento; 50 están entre 50% y 74% y 56 cuentan con menos de 50% de almacenamiento, reportó la Subdirección General Técnica de la Conagua.

Tan solo en la Zona Metropolitana, las presas que componen el Sistema Cutzamala tienen un déficit del 9% en comparación con el año pasado, además de que el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México determinó que está en los niveles más bajos en su historia.

Hasta el 20 de marzo, las 10 presas con los niveles más bajos en México son:

“La Llave” en Querétaro con un llenado del 0.00%

“Copándaro” en Lerma Santiago Michoacán con 0.00%

“Gonzalo N. Santos, El Peaje” en San Luis Potosí con un llenado del 0.01%

San Ildefonso “Tepozán” en Querétaro con 1%

“Constitución de 1917” en Querétaro con 3%

“El Molino” en Estado de México con 4%

“Abelardo Rodríguez” en Hermosillo, Sonora con 4%

“Tres Mezquites” en Los Ángeles, Michoacán con 7%

“La Venta” en Querétaro con 7.50%“Cuauhtémoc” en Sonora con 8.78%

“La sequía trae escasez, por eso invitamos a la población a ahorrar el agua, van a ser tres meses donde no va a llover, las presas van a bajar sus niveles y luego va a iniciar la temporada de lluvias, pero incluso con eso, si no sabemos manejar el agua, si no la cuidamos y ahorramos desde el hogar, el próximo año podríamos volver a tener condiciones secas”, asegura el subgerente de Pronóstico Meteorológico de Conagua.