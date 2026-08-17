Sinaloa enfrentará lluvias de hasta 150 milímetros y calor de 45 grados, alerta Protección Civil nacional

La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó que Sinaloa registrará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, el rango más alto previsto en el territorio nacional para las próximas horas, con riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.

Según un comunicado de la CNPC, el pronóstico se sustentó en información del Servicio Meteorológico Nacional, que ubicó a Sinaloa y Nayarit como las entidades con mayores acumulados esperados.

En Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Oaxaca y Puebla se previeron precipitaciones de 50 a 75 milímetros, mientras que en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se estimaron lluvias de entre 25 y 50 milímetros.

La dependencia federal advirtió que la acumulación de agua puede reducir la permeabilidad de los suelos e incrementar el riesgo de deslaves, particularmente en zonas de laderas donde se presenten grietas, hundimientos o escurrimientos de lodo.

Ante ese escenario, la CNPC pidió a la población evitar el cruce de ríos, arroyos, vados y calles inundadas, incluso a bordo de vehículos, además de mantener despejadas alcantarillas y desagües para permitir el desalojo del agua.

El aviso incluyó también una advertencia por altas temperaturas que alcanzará al mismo estado.

En Sinaloa, junto con Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, se esperaron registros de entre 40 y 45 grados, mientras que en Baja California y Sonora los termómetros superarán los 45 grados.

Para prevenir golpes de calor, la CNPC recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y extremar cuidados con menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La combinación de precipitaciones abundantes y temperaturas elevadas colocó a Sinaloa en una situación atípica, al concentrar de manera simultánea el mayor volumen de lluvia pronosticado y uno de los rangos térmicos más altos del norte del País.