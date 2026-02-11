$!Sinaloa, entre los estados con más casos de sarampión

Indicó que siete entidades federativas presentan una tasa superior a uno por cada 100 mil habitantes y concentran 85 por ciento de los casos de sarampión registrados en el País durante 2026.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Kershenobich detalló que Jalisco registra mil 245 casos de sarampión y una tasa de 13.8 por cada 100 mil habitantes; Colima, 50 contagios y una tasa de 6.5; Chiapas, 238 casos y una tasa de 3.9; Sinaloa, 188 contagios y una tasa de 3.7; Nayarit, 23 casos con una tasa de 1.7; Tabasco, 35 contagios con tasa de 1.4; y Ciudad de México, 120 casos y una tasa de 1.3 por cada 100 mil habitantes.

Según el funcionario federal, estos siete estados acumulan 85 por ciento de los casos reportados en 2026 y mantienen una transmisión significativa de la enfermedad, por lo que forman parte de las zonas prioritarias de la Estrategia Nacional contra el Sarampión.

El Secretario de Salud David Kershenobich llamó a la población a reforzar la vacunación contra el sarampión, con especial énfasis en Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México, entidades que concentran el mayor número de contagios en el País y registran las tasas más elevadas por cada 100 mil habitantes.

Según las cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Salud, entre 2025 y 2026 se han confirmado 9 mil 74 casos acumulados de sarampión en México, lo que implica una tasa de 6.7 contagios por cada 100 mil habitantes en una población de 133 millones de personas.

El primer brote de este periodo se documentó en Chihuahua en febrero de 2025, entidad que llegó a concentrar 49 por ciento de los contagios nacionales, con picos de hasta 500 casos en un solo día y más de 4 mil pacientes acumulados, situación que fue contenida mediante la aplicación de 1.8 millones de dosis de vacuna.

Kershenobich subrayó que la vacunación constituye la herramienta central para controlar la propagación del virus, al señalar que 90 por ciento de los casos se presentó en personas que no se habían vacunado.

“Tenemos vacunas, tenemos bien identificados dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación”, afirmó.

Añadió que 24 de las 32 entidades federativas reportan menos de 100 casos acumulados en el periodo 2025-2026, lo que refleja brotes focalizados y no una dispersión generalizada.

En la misma conferencia, Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, informó que la Secretaría de Salud dispone de 28 millones de dosis de vacunas contra el sarampión listas para aplicar, además de 14.3 millones de dosis que ya se administraron entre 2025 y lo que va de 2026.

Explicó que el grupo prioritario de la campaña está integrado por niñas y niños de entre 6 meses y 12 años de edad, considerados la población más vulnerable, e hizo un llamado a llevar a vacunar a menores que no cuenten con ninguna dosis o que solo hayan recibido una y ya hayan cumplido 6 meses desde su aplicación.

López Elizalde señaló que la red de atención se ampliará con más de 21 mil centros de salud habilitados en todo el País para garantizar el acceso a la inmunización.

Agregó que, en las entidades con mayor incidencia, también se aplican vacunas a personas de 13 a 49 años que no completaron su esquema en el pasado o que no recibieron una segunda dosis, debido a que se han identificado contagios en población joven y adulta con esquemas incompletos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que, si bien el uso de cubrebocas puede contribuir a disminuir el riesgo de contagio, la protección fundamental frente al sarampión radica en completar el esquema de vacunación.

“El cubrebocas puede funcionar, pero es importante que si ya tienes las 2 dosis de vacunación pueden utilizar el cubrebocas, pero realmente están protegidos. Si les llega a dar la enfermedad será muy leve porque ya tienen la protección”, expresó en su intervención.

En otro momento, la Presidenta indicó que, hasta el 11 de febrero de 2026, no se ha considerado exigir la vacuna contra el sarampión a turistas que ingresen al País con motivo del Mundial de Futbol, aunque aclaró que la Secretaría de Salud evaluará esta medida.

Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno federal prevé controlar el brote, luego de la contención lograda en Chihuahua, entidad donde se presentó el primer foco de contagio de este periodo.

La Secretaría de Salud reiteró que la mayoría de la población mexicana cuenta con esquema de vacunación completo, lo que ha evitado un escenario de contagios masivos a nivel nacional y ha permitido que los brotes se mantengan localizados.

Kershenobich advirtió que, sin la cobertura alcanzada en los últimos años, el comportamiento altamente contagioso del virus habría provocado millones de casos adicionales, por lo que insistió en mantener y reforzar las jornadas de inmunización en las zonas prioritarias.

Como parte de las acciones futuras, la autoridad sanitaria adelantó que se continuará con la intensificación de la campaña de vacunación en los siete estados con mayor incidencia hasta lograr la reducción total de los brotes activos.

El Gobierno federal llamó a la población a acudir a los centros de salud y completar los esquemas de vacunación para disminuir la circulación del virus y reducir el número de contagios en los próximos meses.