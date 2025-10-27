Sinaloa es una prioridad para la Presidenta de México: García Harfuch

Atender los hechos de violencia en Sinaloa es una prioridad no solo del Gabinete de Seguridad, sino que es una instrucción prioritaria directa de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Después de una reunión con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, informó sobre la situación de seguridad en Sinaloa, donde reconoció que tras meses de tendencia a la baja en los homicidios, hubo un repunte en junio de 2025, debido a que una célula criminal sumamente relevante cambió de grupo.

Además, recordó que el viernes, sábado y domingo, 24, 25 y 26 octubre de 2025, se cometieron seis, cuatro y tres homicidios en Sinaloa, respectivamente, cifras que, según él, se encontraban en descenso tras los picos de mayo y junio del mismo año, que fue el mes más violento de la administración encabezada por Sheinbaum Pardo.

“Estamos trabajando en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad locales. Sinaloa es una prioridad no solo para el gabinete de seguridad, sino porque es una instrucción prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum”, manifestó.

García Harfuch anunció que por instrucciones de la Presidenta se realizó un nuevo reforzamiento de seguridad en Sinaloa, donde junto las secretarías de Defensa Nacional y Marina, se desplegaron más tropas, más personal y, sobre todo, más células de investigación.

“Acabamos de estar ahí el General Secretario y el Almirante Secretario, donde se dejó y se pusieron más tropas, más personal y, sobre todo, más células de investigación. La situación no estamos diciendo que esté resuelta, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo a la gente de Sinaloa es que estamos trabajando en el fortalecimiento también de las instituciones de seguridad locales y que vamos a estar de manera permanente hasta que la situación disminuya”, comentó.

Aseguró que Sinaloa sí se puede pacificar y se va a pacificar, lo importante es ver cuánto tiempo tuvo que pasar para que ocurriera una crisis como la que hay en ese estado, como la que inició el año pasado y fortalecer las instituciones de seguridad.

También mencionó detenciones importantes realizadas la semana pasada.

Destacó que el fortalecimiento institucional, con policías estatales y fiscalías fuertes en todo el País, era la vía para obtener mejores resultados en materia de seguridad.

En cuanto a las desapariciones a nivel nacional, García Harfuch reconoció la necesidad de homologar el registro de personas desaparecidas, señalando que en muchos casos no existía carpeta de investigación, situación que calificó como sumamente delicada.

Asimismo, el titular de la SSPC destacó que durante marzo de 2025, la Presidenta presentó una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada por el Congreso de la Unión, en junio del mismo año, que equiparó las penas del delito de desaparición con el de secuestro y fortaleció la Comisión Nacional de Búsqueda.

También presentó resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Explicó que gracias al consolidamiento del número 089 como herramienta de denuncia confiable, se habían recibido más de 59 mil llamadas y el 74 por ciento de los intentos de extorsión se frustraron, gracias al acompañamiento de los operadores.

Además, señaló que se habían detenido más de 400 personas por este delito, en coordinación con varios gobiernos locales.

García Harfuch también abordó el tema de la extorsión a productores de limón en Michoacán.

Anunció que viajaría junto con Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, a ese Estado, para reunirse con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y abordar específicamente dicho problema.

Mencionó que había habido avances importantes y detenciones relacionadas con el caso del asesinato del Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y de la Asociación Nacional de Citricultores en México.

Niega haber sufrido atentado

Tras su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados , Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó haber sido víctima de un intento de atentado.

El periodista Raymundo Riva Palacio publicó este lunes una columna de opinión titulada: “Atentado frustrado”, en la cual afirmó que García Harfuch, fue víctima de un intento de atentado, ocurrido en vísperas del 15 de septiembre de 2025.

Según la columa, hubo “varios tiros se dispararon” contra una casa ubicada en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, donde el funcionario federal “suele despachar cotidianamente”, señalando que el ataque se frustró porque García Harfuch no estaba presente en el citado inmueble.

Asimismo, Riva Palacio Neri expuso que el titular de la SSPC tenía enemigos “fuera y dentro del régimen”, vinculando el atentado a su combate contra el narcotráfico, el contrabando de combustible y redes políticas que crecieron durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el periodista advirtió que asesinar a García Harfuch “sería una victoria para muchos de sus enemigos” debido a que representaba al único funcionario federal comprometido con la pacificación del país.

No obstante, García Harfuch explicó que constantemente se generaban múltiples alertas de seguridad, que formaban parte de un proceso rutinario, por lo que eran desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, como parte de los protocolos institucionales.

Además, enfatizó que no había sido víctima de atentados y que la gestión de este tipo de información era una labor cotidiana de las instituciones de seguridad.

Respecto al señalamiento específico sobre un presunto atentado en vísperas del 15 de septiembre de 2025, García Harfuch aclaró que el inmueble al que Riva Palacio Neri hizo referencia no era su residencia personal, sino que se trataba de una oficina que contaba con una recámara, ubicación que calificó como muy pública.

Asimismo, precisó que durante el periodo mencionado se encontraba en un proceso interno junto con otros funcionarios, por lo que no hubo ninguna alerta previa sobre amenazas.

También desmintió también versiones sobre un supuesto retiro, ya sea espiritual o vacacional.

García Harfuch afirmó que no se había ausentado ni un solo día de sus labores y que no tenía intención de hacerlo. Además, detalló que todos los días, desde las 06:00 horas participaba en el Gabinete de Seguridad que presidía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, actividad en la que había estado presente de manera permanente desde el inicio de la administración.