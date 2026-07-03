$!Sinaloa, la entidad con mayor presencia militar en México, es la cuarta con más asesinatos en el País

En año y medio la presencia militar en Sinaloa pasó del 11 % al 25 % del total desplegado en el País; sin embargo, ese incremento no se ha traducido en una reducción considerable de la violencia.

El repunte de los homicidios y otros delitos de alto impacto en Sinaloa, provocado por los enfrentamientos entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, ha ido acompañado de un incremento sostenido en el despliegue militar. Aun así, la violencia persiste.

De noviembre de 2024 a mayo de 2026, Sinaloa casi cuadruplicó su número de militares en tareas de seguridad pública: pasó de poco más de 3 mil soldados a más de 11 mil efectivos, y actualmente uno de cada cuatro elementos desplegados en todo el país opera en la entidad.

De acuerdo con los informes semestrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportados al Congreso, de noviembre de 2024 a mayo de 2025 fueron desplegados 29 mil 711 elementos militares en todo México.

En ese lapso, Sinaloa ocupó el segundo lugar nacional con 3 mil 306 efectivos, es decir 11.1 por ciento del total. Sólo estaba debajo de Baja California, donde operaron 3 mil 425 militares.

Para el siguiente semestre, de mayo del 2025 a noviembre de 2025, el número total de elementos del Ejército y Fuerza Aérea desplegados en tareas de seguridad pública a nivel nacional tuvo una ligera reducción de 7 por ciento, al pasar a 27 mil 666 efectivos.

Sin embargo, en Sinaloa la presencia militar se incrementó a 7 mil 750 soldados, con lo que pasó a ocupar el primer lugar nacional.

Eso significó que 28 por ciento de todo el despliegue militar nacional se concentró exclusivamente en Sinaloa. Casi uno de cada tres militares desplegados en el país. En el semestre más reciente, de noviembre de 2025 a mayo de 2026, el despliegue militar en todo México volvió a crecer, 63 por ciento respecto al semestre anterior, y llegó a 45 mil 247 soldados.

Sinaloa rompió sus propios registros, con 11 mil 326 militares. Por el volumen nacional, el porcentaje de soldados designados en Sinaloa representó el 25 por ciento de todo México.

Esa cifra es muy superior a las de otras entidades: Michoacán, en segundo lugar, tuvo 3 mil 287 efectivos; Guanajuato, 3 mil 87; Chihuahua, 2 mil 724, y Jalisco, 2 mil 447 militares.