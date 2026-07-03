$!Sinaloa, la entidad con mayor presencia militar en México, es la cuarta con más asesinatos en el País

En año y medio la presencia militar en Sinaloa pasó del 11 % al 25 % del total desplegado en el País; sin embargo, ese incremento no se ha traducido en una reducción considerable de la violencia.
El repunte de los homicidios y otros delitos de alto impacto en Sinaloa, provocado por los enfrentamientos entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024, ha ido acompañado de un incremento sostenido en el despliegue militar. Aun así, la violencia persiste.
De noviembre de 2024 a mayo de 2026, Sinaloa casi cuadruplicó su número de militares en tareas de seguridad pública: pasó de poco más de 3 mil soldados a más de 11 mil efectivos, y actualmente uno de cada cuatro elementos desplegados en todo el país opera en la entidad.
De acuerdo con los informes semestrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportados al Congreso, de noviembre de 2024 a mayo de 2025 fueron desplegados 29 mil 711 elementos militares en todo México.
En ese lapso, Sinaloa ocupó el segundo lugar nacional con 3 mil 306 efectivos, es decir 11.1 por ciento del total. Sólo estaba debajo de Baja California, donde operaron 3 mil 425 militares.
Para el siguiente semestre, de mayo del 2025 a noviembre de 2025, el número total de elementos del Ejército y Fuerza Aérea desplegados en tareas de seguridad pública a nivel nacional tuvo una ligera reducción de 7 por ciento, al pasar a 27 mil 666 efectivos.
Sin embargo, en Sinaloa la presencia militar se incrementó a 7 mil 750 soldados, con lo que pasó a ocupar el primer lugar nacional.
Eso significó que 28 por ciento de todo el despliegue militar nacional se concentró exclusivamente en Sinaloa. Casi uno de cada tres militares desplegados en el país. En el semestre más reciente, de noviembre de 2025 a mayo de 2026, el despliegue militar en todo México volvió a crecer, 63 por ciento respecto al semestre anterior, y llegó a 45 mil 247 soldados.
Sinaloa rompió sus propios registros, con 11 mil 326 militares. Por el volumen nacional, el porcentaje de soldados designados en Sinaloa representó el 25 por ciento de todo México.
Esa cifra es muy superior a las de otras entidades: Michoacán, en segundo lugar, tuvo 3 mil 287 efectivos; Guanajuato, 3 mil 87; Chihuahua, 2 mil 724, y Jalisco, 2 mil 447 militares.
La presencia militar ¿ha servido para reducir la violencia en Sinaloa?
Los reportes oficiales han mostrado una reducción en homicidios y delitos de alto impacto a nivel nacional, con una caída del 53 por ciento en 2026 respecto a las cifras de 2018, y una disminución del 31 por ciento si se compara con octubre de 2024. Sin embargo, Sinaloa continúa como uno de los estados más violentos de México.
Sinaloa acumuló 517 víctimas de homicidio doloso en los primeros cinco meses de 2026, por lo que es la cuarta entidad con más asesinatos y por sí sola representa el 6.8 por ciento del total de homicidios en México.
La entidad forma parte de un grupo de ocho estados que concentran el 54 por ciento de todos los homicidios dolosos del País.
El número de asesinados de enero a mayo de este año en Sinaloa revela una disminución de 7 por ciento respecto al mismo lapso de 2025, cuando se registraron 559, pero aún está muy lejos de lo registrado en 2024, antes de que iniciara la guerra entre grupos delincuenciales, cuando en esos primeros cinco meses del año hubo 193 homicidios dolosos, por lo que la comparación de esos dos años representa 167 por ciento más asesinatos.
¿Qué hacen los militares en Sinaloa?
De acuerdo con los informes oficiales, en el estado de Sinaloa las Fuerzas Armadas se han dedicado principalmente a combatir a los grupos criminales y a tratar de reducir la violencia. Realizan patrullajes, instalan retenes para decomisar armas y llevan a cabo algunos operativos especiales contra laboratorios de drogas sintéticas.
Además, cuentan con un equipo especial de helicópteros listos en Culiacán para vigilar desde el aire o reaccionar rápidamente ante cualquier enfrentamiento entre grupos del crimen organizado o alguna emergencia, y utilizan aparatos tecnológicos para bloquear los drones que usan los criminales.
La Sedena informó que en este lapso ha beneficiado a 927 personas en jornadas en las que ofrece consultas médicas, atención dental, cortes de cabello y entrega de despensas.