$!Sinaloa, quinto lugar en homicidios durante agosto

De acuerdo con los datos del Gabinete de Seguridad, en ese mes, la entidad registró 119 asesinatos, más abajo de los 173 de Guanajuato, 135 de Chihuahua, 130 de Baja California y 121 del Estado de México.

Durante el mes de agosto Sinaloa ocupó el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a homicidios dolosos, detrás de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Guerrero.

En lo que va del año, Sinaloa ocupa el cuarto lugar en homicidios, con mil 182 asesinatos.

De enero a agosto, la entidad con más incidencia es Guanajuato, con mil 934 asesinatos, que representan el 11.6 por ciento, seguido de Chihuahua con mil 207 y Baja California con mil 184.

El reporte, que señala los resultados en lo que va del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expone que en cuanto a disminución de homicidios, de septiembre de 2024 a agosto de 2025 se registró una disminución de 19.4 por ciento.

En el caso de Sinaloa, detalla que el promedio diario de homicidio doloso mensual tuvo su nivel más bajo en agosto, con 3.84 casos. El punto más alto ha sido el de junio de 2025, cuando se tuvo el promedio diario mensual de 6.90 asesinatos.

El Gobierno federal destaca que de junio a agosto, en la entidad se tuvo una reducción del 44.4 por ciento.

A nivel nacional, señala que se ha tenido una disminución del 32 por ciento en el promedio diario mensual de homicidio doloso durante el mes de agosto, comparado con septiembre, cuando inició la administración.