$!Sinaloa reduce homicidios, pero se mantiene como la segunda entidad con más asesinatos en febrero

Pese a que las autoridades federales reportaron una reducción en los homicidios dolosos en Sinaloa en los últimos meses, el Estado se posicionó como la segunda entidad con más asesinatos en el País durante febrero de 2026.

De acuerdo con datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa concentró el 7.9 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México durante febrero, con un total de 108 víctimas, solo por debajo de Guanajuato.

Las cifras forman parte del informe mensual presentado por la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, quien señaló que el Estado ha mostrado una disminución en la incidencia de este delito tras el repunte de violencia registrado desde septiembre de 2024.

“A Sinaloa, como ha sido de conocimiento público a partir de septiembre de 2024, hubo un incremento en el promedio de homicidios en este Estado debido a una pugna entre grupos de la delincuencia organizada. Como se ve claramente en la gráfica, se ha mantenido una disminución y estabilización de la violencia en la entidad con un pico registrado, sobre todo en junio de 2025, a partir del cual se llevan ya siete meses con un promedio estable de homicidios dolosos en el Estado y que representa una disminución desde este pico registrado en junio de 2025, del 44 por ciento”, destacó.