Sinaloa registra calificación de -59 en transparencia en instituciones de seguridad

El ‘Informe Nacional de Transparencia del Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia por Estado 2025’ -así como los específicos para el estado de Sinaloa y para el municipio de Culiacán-, elaborados por las organizaciones no gubernamentales Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, revelaron deficiencias en desarrollo policial, centros penitenciarios y procuración de justicia de dicha entidad.
El estado de Sinaloa obtuvo una calificación global de -59 en el Índice de Transparencia sobre el Desarrollo Policial (Intrapol) 2025. El documento, que evaluó el periodo 2024, evidenció múltiples áreas de oportunidad en las corporaciones sinaloenses, mientras que la institución de Secretaría de Seguridad Pública estatal proporcionó 89 por ciento de la información solicitada a través de solicitudes de transparencia.
Deficiencias en carrera policial estatal
La Policía Estatal de Sinaloa presentó información contradictoria respecto a su estado de fuerza. En enero de 2024 reportó contar con 821 elementos y en diciembre con 901, lo que representó un incremento de 80 elementos. Sin embargo, en el mismo periodo informó el ingreso de 152 elementos y la baja de 201, cifras que no coinciden con los datos del estado de fuerza reportado.
Asimismo, según el citado informe, la institución carece del registro de los cinco instrumentos del servicio profesional de carrera policial, ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), base indispensable para el desarrollo de la carrera policial.
Además, la institución no cuenta con lineamientos específicos que regulen los procedimientos de promoción, ello aunque dispone de una base normativa en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Respecto al catálogo de perfiles, la autoridad respondió que no existe, pero proporcionó información de perfiles de cargo de dos grados: policía operativo y segundo oficial.
Problemas en profesionalización y régimen disciplinario
En materia de profesionalización, la academia policial estatal informó que cuenta con todas las instalaciones necesarias, incluidas aulas, dormitorios, stand de tiro real y virtual, gimnasio, comedor, sala de cómputo, auditorio, servicio médico, pista de manejo policial, biblioteca, pista del infante, casa táctica, sala de juicios orales, sala con equipo audiovisual y cocina.
No obstante, la institución estatal no efectuó estudio para identificar las necesidades de capacitación de las policías, ni cuenta con una estrategia o programa de formación policial que contenga el calendario y la planificación de los cursos de formación.
En el régimen disciplinario, la institución no cuenta con lineamientos específicos para la recepción de quejas internas y carece de un protocolo que establezca los procedimientos para el inicio y desarrollo de las investigaciones.
Por otra parte, la institución estatal informó que cuenta con 2 psicólogos para un total de 901 elementos, equivalentes a 0.22 psicólogos por cada 100 policías, cifra que se encuentra por debajo del mínimo recomendado de 1 psicólogo por cada 100 elementos.
Centros penitenciarios con carencias estructurales
El sistema penitenciario sinaloense presenta deficiencias significativas en el desarrollo de la carrera del personal de seguridad y custodia. La institución no dispone de lineamientos que regulen los procedimientos de promoción y únicamente cuenta con tres jerarquías de las ocho necesarias según la normatividad.
En cuanto a la relación personal de seguridad y custodia por persona privada de la libertad, Sinaloa registró una tasa de 7.5 elementos por cada 100 personas privadas de libertad, muy cercana a la media nacional de 7.6.
Fiscalía con marco legal robusto pero áreas de mejora
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa cuenta con un marco legal sólido para el régimen disciplinario. Dicha institución confirmó que existe un procedimiento normativo para presentar denuncias, regulado en los artículos 92 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
Los canales de denuncia incluyen correo electrónico institucional, teléfono y atención presencial en el Órgano Interno de Control (OIC). Asimismo, la institución de procuración de justicia estatal informó que es posible presentar denuncias de forma anónima.
No obstante, según el informe, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, carece de oficinas externas para la recepción de denuncias, limitándose a los canales electrónicos y la atención en sus instalaciones.
Situación municipal de Culiacán
La Policía Municipal de Culiacán obtuvo una calificación de -60 en el Intrapol y proporcionó 74 por ciento de la información solicitada por las ONG que elaboraron el informe, que también señaló que la citada institución presentó información contradictoria respecto a su estado de fuerza.
En enero de 2024 contaba con 1,097 elementos y en diciembre con 1,038, es decir 59 elementos menos. Sin embargo, reportó el ingreso de 144 elementos y la baja de 151 en el mismo periodo. Además, el municipio registró un índice de estabilidad laboral de -0.7, lo que refleja baja capacidad de retención laboral y de reclutamiento.
Aunado a lo anterior, la institución municipal cuenta con el registro de los cinco instrumentos del servicio profesional de carrera policial ante el SESNSP, lo que indica que se ha instaurado el Servicio Profesional de Carrera en la jurisdicción.
Deficiencias en transparencia y capacitación
El informe reveló que la Policía Municipal de Culiacán no llevó a cabo concursos para otorgar promoción de grados en 2024. Además, la institución no cuenta con ninguno de los cuatro protocolos de seguridad publicados por las Conferencias Nacionales Conjuntas de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública.
En materia de perspectiva de género, la institución municipal informó que capacitó a 912 elementos de un total de 1,038, lo que equivale a 87.9 por ciento del estado de fuerza. También proporcionó un protocolo propio para el uso de la fuerza denominado ‘Protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza por parte de las y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán de Rosales, Sinaloa’.
Metodología del informe
El Intrapol, Intrapen e Intrapo son instrumentos creados por Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero para reunir, sistematizar y analizar información de las instituciones de seguridad pública, penitenciarias y de procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.
La calificación se presenta con signo negativo para mostrar la distancia entre lo que establece la normatividad y lo que informan las instituciones. La escala va de -100 a 0, donde una calificación más cercana a cero indica mayor cumplimiento.
La información evaluada corresponde al periodo 2024 y se obtuvo a través de solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a las instituciones correspondientes.