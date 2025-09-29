Sinaloa registra calificación de -59 en transparencia en instituciones de seguridad

El ‘Informe Nacional de Transparencia del Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia por Estado 2025’ -así como los específicos para el estado de Sinaloa y para el municipio de Culiacán-, elaborados por las organizaciones no gubernamentales Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, revelaron deficiencias en desarrollo policial, centros penitenciarios y procuración de justicia de dicha entidad.

El estado de Sinaloa obtuvo una calificación global de -59 en el Índice de Transparencia sobre el Desarrollo Policial (Intrapol) 2025. El documento, que evaluó el periodo 2024, evidenció múltiples áreas de oportunidad en las corporaciones sinaloenses, mientras que la institución de Secretaría de Seguridad Pública estatal proporcionó 89 por ciento de la información solicitada a través de solicitudes de transparencia.

Deficiencias en carrera policial estatal

La Policía Estatal de Sinaloa presentó información contradictoria respecto a su estado de fuerza. En enero de 2024 reportó contar con 821 elementos y en diciembre con 901, lo que representó un incremento de 80 elementos. Sin embargo, en el mismo periodo informó el ingreso de 152 elementos y la baja de 201, cifras que no coinciden con los datos del estado de fuerza reportado.

Asimismo, según el citado informe, la institución carece del registro de los cinco instrumentos del servicio profesional de carrera policial, ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), base indispensable para el desarrollo de la carrera policial.

Además, la institución no cuenta con lineamientos específicos que regulen los procedimientos de promoción, ello aunque dispone de una base normativa en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Respecto al catálogo de perfiles, la autoridad respondió que no existe, pero proporcionó información de perfiles de cargo de dos grados: policía operativo y segundo oficial.

Problemas en profesionalización y régimen disciplinario

En materia de profesionalización, la academia policial estatal informó que cuenta con todas las instalaciones necesarias, incluidas aulas, dormitorios, stand de tiro real y virtual, gimnasio, comedor, sala de cómputo, auditorio, servicio médico, pista de manejo policial, biblioteca, pista del infante, casa táctica, sala de juicios orales, sala con equipo audiovisual y cocina.

No obstante, la institución estatal no efectuó estudio para identificar las necesidades de capacitación de las policías, ni cuenta con una estrategia o programa de formación policial que contenga el calendario y la planificación de los cursos de formación.

En el régimen disciplinario, la institución no cuenta con lineamientos específicos para la recepción de quejas internas y carece de un protocolo que establezca los procedimientos para el inicio y desarrollo de las investigaciones.

Por otra parte, la institución estatal informó que cuenta con 2 psicólogos para un total de 901 elementos, equivalentes a 0.22 psicólogos por cada 100 policías, cifra que se encuentra por debajo del mínimo recomendado de 1 psicólogo por cada 100 elementos.