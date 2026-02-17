Sinaloa se mantiene entre las entidades con más casos de sarampión

En el reporte semanal sobre la situación del sarampión en México, presentado por la Secretaría de Salud, Sinaloa se mantiene entre las entidades con más casos.

En el número de casos, Sinaloa ocupa el tercer lugar con 244 casos activos, según el reporte del Gobierno federal.

En primer lugar está Jalisco, que reporta 2 mil 429 pacientes detectados, seguido de Chiapas, con 546, y luego Sinaloa.

En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes, Jalisco también está a la cabeza con 19.65 casos, seguido de Colima con 8.17, Chiapas con 4.83 y Sinaloa con 4.80.

El Subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que se cuentan con 27 millones de dosis de vacunas contra el sarampión disponibles para aplicarse.

Reiteró que los grupos prioritarios en esta situación son infancias de entre 6 meses y 12 años que no tienen su esquema completo.

Y recordó que en el sitio http://dondemevacuno.salud.gob.mx está la información sobre los 20 mil centros de salud disponibles para acudir a vacunarse.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a vacunarse contra el sarampión y recordó que los grupos prioritarios son infancias de 6 meses a 12 años que no se han vacunado o que sólo tengan una dosis.

Además, expuso, deben vacunarse las personas de 13 a 49 años que no tienen ninguna dosis, o su esquema completo.

Mientras que no se recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen

Sheinbaum Pardo desmintió que no se haya vacunado a la población contra el sarampión en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y recordó que en su periodo hubo una cobertura de 82 por ciento en la vacunación.

“Estos resultados están basados en un estudio científico. Ahí se muestra que sí hubo vacunación, y ahora lo que estamos buscando es que haya mucha mayor cobertura”, asentó.