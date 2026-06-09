Sinaloa, zona roja: EU prohíbe a sus funcionarios viajar al estado por violencia del narco

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió advertencias de viaje para México el 9 de junio de 2026 —a 48 horas del inicio del Mundial de la FIFA— en las que clasificó a Sinaloa en el nivel más alto de alerta, junto con Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas y Colima, bajo la categoría “No viajar”, debido a la presencia de grupos terroristas, cárteles y organizaciones criminales.

Según el Departamento de Estado, el acceso de empleados del gobierno estadounidense a territorio sinaloense quedó severamente restringido. En el caso de Mazatlán, los funcionarios solo podrán ingresar por vía aérea o marítima, con desplazamientos limitados al centro histórico —desde la Avenida Gutiérrez Nájera hasta el océano— y con autorización para transitar por el Malecón desde ese punto hasta la Ruta 503. El traslado entre dichos destinos y el aeropuerto o la terminal marítima deberá realizarse únicamente por rutas directas. Para Los Mochis y Topolobampo, la restricción es similar: acceso exclusivo por vía aérea o marítima y desplazamientos confinados a la ciudad y el puerto. El resto del territorio sinaloense quedó vedado por completo para el personal diplomático y gubernamental estadounidense.

Las advertencias del Departamento de Estado señalan que las condiciones de seguridad varían significativamente entre estados e incluso entre municipios de una misma entidad. Los avisos se dividen en cuatro niveles: Nivel 1 (tomar precauciones normales), Nivel 2 (ejercer mayor precaución), Nivel 3 (reconsiderar el viaje) y Nivel 4 (no viajar). Sinaloa se ubica en el nivel máximo, compartiendo categoría con los estados considerados más peligrosos del país.

La advertencia señala que en diversas regiones de México se registran delitos violentos que incluyen terrorismo, homicidios, secuestros, robo de vehículos, asaltos y agresiones sexuales. Las autoridades estadounidenses subrayaron que los enfrentamientos entre grupos criminales pueden ocurrir en espacios públicos y afectar a personas ajenas a esos conflictos.

El documento también alerta sobre modalidades delictivas específicas. Entre las más frecuentes figuran los secuestros virtuales, en los que delincuentes intentan engañar a familiares haciéndoles creer que un ser querido fue privado de la libertad para exigir pagos. Asimismo, se han reportado llamadas telefónicas a habitaciones de hotel con amenazas falsas con el mismo fin. Los avisos incluyen advertencias adicionales respecto a estafas por internet y la clonación de tarjetas bancarias mediante dispositivos instalados en cajeros automáticos, particularmente en zonas turísticas.

El Departamento de Estado también instó a los ciudadanos estadounidenses a evitar viajar de noche o solos, utilizar únicamente taxis autorizados o servicios de transporte por aplicación, y abstenerse de conducir entre estados fronterizos en territorio mexicano. Asimismo, les recomendó no participar en manifestaciones o actividades políticas, dado que la legislación mexicana establece restricciones para la participación de extranjeros en asuntos políticos nacionales.

La emisión de estas alertas se produjo en un momento de alta exposición internacional para México, con la celebración del torneo de futbol más visto del mundo iniciándose el 11 de junio de 2026. Jalisco, sede del Estadio Guadalajara, fue ubicado en el Nivel 3 —”reconsiderar el viaje”—, mientras que Ciudad de México y Nuevo León, anfitriones también de partidos del torneo, aparecieron en el Nivel 2 —”ejercer mayor precaución”.