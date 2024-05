Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó que el sistema eléctrico nacional nunca estuvo en riesgo, luego de la serie de apagones que se registraron en todo el País, del 7 al 9 de mayo.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la actual Administración recibió una CFE a punto de desaparecer, a causa, según él, de la reforma energética impulsado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Respecto a los apagones que ocurrieron durante tres días consecutivos, aseguró que estos fallos en el suministro de energía se habían resuelto en su totalidad.

Bartlett Díaz dijo que durante esos tres días se tuvo un sistema que operó “perfectamente” todo el día y en la noche, en lo que se llama el “pico”, cuando existe la mayor demanda de electricidad, se presentó un problema de incapacidad de atacarlo, por lo que hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora, pero que todo se recuperó de inmediato.

“Vamos a presentar el sistema eléctrico y en qué momento se dio determinados problemas, tres días que se resolvieron ya totalmente. Esos 3 días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día y en la noche, en lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo y por tanto hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora nada más”, explicó.

“Pero si es importante y lo vamos a demostrar, que el sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos tres días y se recuperó inmediatamente y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años”, insistió, que también enfatizó en que el sistema eléctrico nacional “está más fuerte que nunca”, que no entró en crisis, nunca estuvo detenido y no hubo daños a la industria y al comercio.

“Este tema se provocó en toda América Latina, por ejemplo Texas, precisamente el día 7 de mayo, mandó una advertencia al sistema eléctrico de Texas por ese crecimiento inadvertido del calor”, explicó.

Bartlett Díaz explicó que la cantidad de generación de energía eléctrica era de más de 80 mil megawatts, que, según él, era del doble de la necesidad del País, por lo que no había deficiencia en la energía eléctrica, ni hubo daños.

Destacó que durante lo que iba del presente sexenio no habían sido elevadas las tarifas domiciliarias, lo que significó un apoyo enorme a las familias, a las industrias y al comercio.

Por su parte, Juan Antonio Fernández Correa, director Operativo de Planeación Estratégica de la CFE, detalló que el sistema eléctrico nacional contaba con una capacidad de 87 mil megawatts y durante la demanda pico que se tuvo, de forma “extraordinaria y atípica”, durante algunos días de mayo de 2024, había alcanzado valores cercanos a los 50 mil megawatts.

Dicho funcionario federal insistió que durante el 7 al 9 de mayo se tuvo un impacto, como otros países del planeta, por la presencia de una ola de calor en las que las temperaturas subieron en promedio 1.4 grados centígrados.

Fernández Correa agregó que la situación anterior provocó que la demanda de electricidad en el periodo nocturno se incrementara a valores que se esperaban durante los meses de verano, adelantándose seis semanas en el calendario, lo que originó que tuvieran que atenderla de forma imprevista.

Refirió que el incremento de la demanda en el sistema eléctrico nacional fue de un 13 por ciento y se tuvo que atender en esos tres días de mayo.

Insistió en el hecho de que hiciera más calor hacía que creciera la demanda de energía eléctrica y ese, según él, fue un evento inusual, porque se trataba de una ola de calor que se había denominado como atípica.

En su turno, Mauricio Cuéllar Ahumada, director de Planeación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional de la CFE, presentó una cronología del minuto a minuto de las fallas en el suministro de energía durante los días 7, 8 y 9 de mayo.

Aseveró que la energía se debía producir en el momento exacto en que se estaba demandando por los usuarios. Dijo que los sistemas operativos de alerta y emergencia se decretaban cuando había menos del 6 por ciento de reserva en el sistema eléctrico nacional.

Cuéllar Ahumada comentó que diariamente, los picos de demanda se daban a las 16:30 horas, en el que, según él, no había problemas por la energía fotovoltaica, así como entre las 19:30 y 20:15, horas, que era cuando las personas llegaban a sus domicilios particulares a hacer uso de electricidad y se encendía el alumbrado del país.

Cuestionado respecto a si reforzarían la vigilancia en las instalaciones de la CFE ante un posible sabotaje el 2 de junio de 2024, día de la elección, López Obrador descartó dicho escenario.

“No hay problema, la verdad, y hay que entender la temporada, estamos a días de la elección, se van a elegir a miles de autoridades y representantes populares, entonces hay una contienda, hay una campaña, y esto lleva a exageraciones, ahora vimos con los técnicos, que les agradecemos mucho porque hacen posible que funcione el sistema eléctrico, igual que los trabajadores de la industria eléctrica”, respondió, quien, además, presumió que durante su sexenio no había subido el precio de la luz en términos reales.

“Nada más decir, subrayar, que no sólo no falta la energía eléctrica sino que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar la luz, estamos a 4 meses de concluir y no ha aumentado en términos reales el precio de la luz, en beneficio de los consumidores”, finalizó.