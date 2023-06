El Centro Nacional de Control de Energía declaró este martes al sistema eléctrico, en “estado operativo de alerta”, debido a la fuerte demanda ante las altas temperaturas registradas en los últimos días en todo el País.

Sin embargo, este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la alerta del CENACE era de rutina y no había dificultad.

“Que no hay ningún problema, ellos lo saben, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo porque imagínense que hay apagones. Entonces no hay todavía nada y ya están con este alarmismo”, indicó.

“Entonces además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, yo les digo no hay problema [...] Es de rutina, porque hay un margen de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada”, agregó, quien dijo, además, que estaba garantizado el servicio, “sin problema”.

“Nos dan la oportunidad de mostrar cómo exageran y cómo mienten”, acusó.

López Obrador descartó que en el norte del País hubiera problemas de servicio eléctrico y afirmó que la falta de luz en algunas zonas del territorio nacional, era un hecho aislado.

En una nota, el CENACE reportó que a las 19:44 horas del martes 20 de junio, el Sistema Interconectado Nacional se declaró en estado de alerta, por un margen de reserva operativa menor al 6 por ciento.

El Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado cuyo objeto es ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la Operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución.

Según la página web del propio CENACE, como operador independiente, “realiza sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, cumpliendo los criterios de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y control del Sistema Eléctrico Nacional”.

Además, el CENACE es responsable de formular los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, los cuales en caso de ser autorizados por la Secretaria de Energía se incorporan al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

El 18 de junio de 2023, la Comisión Federal de Electricidad indicó que no se preveían afectaciones en materia de suministro de energía eléctrica en el País durante el verano, ni siquiera ante las demandas por las altas temperaturas.

La empresa paraestatal aseveró que contaba con la infraestructura suficiente de generación, transmisión y distribución para garantizar el suministro de energía a los más de 47 millones de usuarios en México.