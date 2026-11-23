El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana presentó este lunes el nuevo Sistema de Indicadores sobre la Violencia Letal en México (SIVILET), una plataforma pública diseñada para medir la cantidad y las distintas modalidades en que ocurren las muertes violentas en el país.

De acuerdo con los especialistas, este instrumento recopila 11 indicadores organizados en cuatro dimensiones esenciales (letalidad general, selectiva, oculta y de Estado), con el fin de examinar con mayor profundidad la magnitud y complejidad de este fenómeno en las 32 entidades federativas.

Con este nuevo sistema basado en fuentes abiertas y actualización periódica, tanto los especialistas como académicos buscan superar el análisis tradicional centrado únicamente en el conteo de homicidios, el cual omite otros delitos y hechos de violencia grave.

Las cuatro dimensiones de la violencia letal según la Universidad Iberoamericana

Durante el evento de presentación, especialistas destacaron que comprender la realidad del país más allá de las cifras oficiales permite visibilizar problemas estructurales como la impunidad, las desapariciones y la violencia focalizada.

La doctora Carolina Jasso González, autora de la herramienta e investigadora del Programa de Seguridad Ciudadana, señaló que, aunque las cifras de homicidios en México registraron un descenso del 12 % respecto a 2024, la tasa nacional se mantiene tres veces por encima del promedio mundial.

“El hecho de que la tasa de homicidios esté bajando es una noticia importante. Es algo que se reconoce precisamente porque son menos víctimas de violencia, pero también nos sitúa en un punto importante, de cómo entender este momento, si el homicidio está bajando, qué es lo que está pasando con otras formas de violencia letal”, cuestionó.

Para responder a este desafío, la plataforma SIVILET reúne 11 indicadores procedentes de nueve fuentes abiertas (oficiales y de la sociedad civil), agrupados en cuatro dimensiones principales.

• Letalidad general: Registra los asesinatos clasificados según las características de las víctimas, e integra la desaparición de personas por su estrecha relación con las muertes violentas.

• Letalidad selectiva: Mide los ataques dirigidos específicamente contra personas con un rol público en la sociedad, como periodistas, madres buscadoras, defensores del territorio o candidatos a puestos de elección popular.

• Letalidad oculta: Contabiliza el hallazgo de fosas clandestinas y el número de cuerpos recuperados en ellas.

• Letalidad de Estado: Documenta las muertes de civiles ocurridas en enfrentamientos o intervenciones directas de corporaciones de seguridad pública.

Diagnóstico integral para el análisis de la seguridad y políticas públicas

“Su propósito es medir la magnitud y la composición de la violencia letal, es decir, cuánta hay en cada entidad y de qué tipo es, para que la discusión pública, la política pública y la investigación no dependan de un solo indicador”, agregó la doctora Carolina Jasso.

Por su parte, Ernesto López Portillo, representante del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, expuso la necesidad de observar el entorno general de la violencia:

“En esta analogía, el homicidio intencional es un ecosistema como el tumor y la violencia letal es lo que le rodea, como las células del microambiente”, explicó.

Asimismo, el periodista Javier Solórzano, quien participó como moderador de la mesa, enfatizó el papel de contar con diagnósticos completos.

“Siempre he pensado, desde la perspectiva académico-científica, que en el diagnóstico está el destino, que en el diagnóstico está la solución. Si no hay un buen diagnóstico, no hay una buena solución”, dijo.

La doctora Marisol Ochoa, responsable del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana e investigadora invitada, resaltó la necesidad de diversificar las variables de análisis.

“Abrir la puerta a otra conjugación de variables nos permite entender mejor esta distinción sobre la violencia y las violencias”.

El micrositio oficial del SIVILET ya se encuentra disponible para consulta pública en la web del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Incluye un mapa interactivo por entidad federativa con actualizaciones trimestrales y anuales.