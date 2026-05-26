Slim identifica caída de Pemex como el mayor problema del país y anuncia inversión de 5 mil millones de dólares

Carlos Slim Helú, presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil, identificó la drástica caída en la producción petrolera y la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) como el mayor problema que enfrenta México en la actualidad, al tiempo que anunció una inversión de 5 mil millones de dólares para este año y calificó de “irracional” la reciente rebaja en la calificación crediticia soberana otorgada por la agencia Moody’s.

En su conferencia anual de prensa celebrada en la Ciudad de México, Slim Helú expuso que la producción actual oscila entre un millón 500 mil y un millón 600 mil barriles diarios, cifra que consideró “sumamente baja” frente a los niveles históricos registrados en sexenios anteriores. Para dimensionar la caída, el empresario trazó una comparación cronológica: durante la administración de Adolfo López Mateos (1958-1964), la producción ascendía a 290 mil barriles diarios; con Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), a 370 mil; con Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), a 570 mil; con José López Portillo (1976-1982), alcanzó un millón 800 mil barriles; con Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), llegó a 2 millones 580 mil; con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), a alrededor de 2 millones 900 mil; y con Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se llegó a los 3 millones 200 mil barriles diarios.

“Ahorita estamos hablando de un millón y medio, un millón 600. Vamos a suponer que son un millón y medio de barriles, pues es sumamente baja respecto a lo que debería de ser”, declaró.

Slim Helú urgió a Pemex a concentrarse en incrementar su producción y señaló que la debilidad financiera de la paraestatal —incluyendo sus deudas y los incumplimientos de pago— deriva directamente del bajo volumen productivo. “Lo que debe hacer es producir petróleo. Hubiera sido impresionante que tuviera, por ejemplo, 2 millones de barriles ahorita a 100 dólares”, afirmó. Añadió que una mayor producción debe ir acompañada de capacidad de refinación suficiente y del aprovechamiento del gas natural, no solo para la generación eléctrica mediante ciclos combinados, sino también para la petroquímica.

Respecto a la rebaja en la nota crediticia de México realizada por Moody’s, el empresario cuestionó la metodología de quienes toman esas decisiones. Señaló que la proyección de que la deuda pública llegará a 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 parte de un escenario pesimista que asume que el país no crecerá este año y que el déficit fiscal superará el 4.0 por ciento. “Si logramos empezar a invertir y a crecer como es de esperarse, es irracional esa calificación”, afirmó. Aunque reconoció que la rebaja tiene efectos concretos —como el freno a la inversión y el encarecimiento del financiamiento externo—, el magnate descartó que represente un motivo de preocupación fundamental.

En ese marco, el presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso reveló que destinará 5 mil millones de dólares en inversiones en México durante este año, sin precisar en qué sectores específicos se distribuirán los recursos. Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas de América Móvil, informó al término del evento que los fondos se asignarán a todos los sectores en los que participa el grupo y adelantó que daría a conocer más detalles ante la prensa. Slim Helú destacó que el país atraviesa un momento de potencial crecimiento, con amplias oportunidades de inversión en infraestructura petrolera, transporte, energía eléctrica y administración del agua, y subrayó que el actual Gobierno trabaja para promover —y no obstaculizar— la llegada de capital privado.

En lo relativo al desempeño histórico de la economía, el empresario recordó que entre 1958 y 1979 el país registró un crecimiento promedio de 6.8 por ciento anual con una inflación de apenas 2.2 por ciento. A partir de 1982 y durante los siguientes 44 años, el crecimiento se desaceleró a menos de 1.9 por ciento anual, tendencia que, indicó, se mantiene hasta la actualidad.

En materia de vivienda, Slim Helú calificó de positivo el incremento en el monto máximo de crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que pasó a 6.8 millones de pesos, equivalente a un aumento de 132 por ciento respecto al límite anterior. “Eso va a inducir en la construcción de casas; en el área inmobiliaria se tendrá mucho en la construcción de vivienda. Infraestructura, vivienda, construcción generan muchos empleos”, señaló.

Respecto al sector de telecomunicaciones, el empresario recomendó revisar el modelo de verificación de líneas telefónicas al considerar que el plazo establecido para el registro de usuarios es excesivamente corto. Informó que para este año se prevé eliminar 400 mil líneas de cobre y que en 2027 la conectividad que ofrece América Móvil en el país operará en su totalidad sobre fibra óptica. Lamentó que Telmex no cuente con autorización para ofrecer televisión de paga desde hace 45 años, pese a las promesas formuladas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El magnate también expresó pesar por la salida de Telefónica del mercado mexicano, atribuida al alto costo de las rentas del espectro radioeléctrico.