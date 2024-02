El magnate Carlos Slim Helú afirmó que el actual Gobierno, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no le había dado beneficios, recordando que seguía sin tener la posibilidad de ofrecer servicios de televisión de paga, además de que en la construcción del Tren Maya, solamente participó en el tramo 2 de dicha obra.

Asimismo, durante una conferencia de prensa para aclarar “las cosas que se dicen” y llevada a cabo en el auditorio del Grupo Inbursa, el empresario indicó que al terminar el presente sexenio, hablaría con el político tabasqueño de las cosas que diferían, empezando por Porfirio Diaz Mori.

“Diferimos en varias cosas [con López Obrador]. Ya quedamos de hablar cuando acabe de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz, que yo creo que fue un gran presidente; bueno, gobernó 30 años, se le ‘fue la mano’, pero modernizó al País, etcétera, no nos metamos a eso”, ironizó el magnate.

“No veo qué beneficios nos ha dado este Gobierno. Solo ganamos el tramo 2 del Tren Maya”, señaló el hombre más rico de México, de origen libanés, quien también enfatizó que su grupo empresarial, Carso, seguiría esperando “pacientemente”, como lo había hecho desde hace 20 años.

“Van cinco gobiernos que no lo autorizan. Somos la única empresa del mundo que no tiene servicios de televisión de paga. Nos han hecho competir con un brazo amarrado”, insistió el magnate, quien, durante la conferencia, hizo un recorrido por sus inicios como inversionista desde su juventud.

Desde la adquisición de sus primeras empresas hasta la adquisición de Teléfonos de México (TELMEX), la cual insistió que no fue un regalo y de la cual aseguró no era una empresa rentable, pero que no consideraba venderla.

“No, no es negocio [...] No [la voy a vender], porque es mexicana, si no ya lo hubiéramos vendido. Yo quedé con mis hijos en que no la íbamos a vender”, reveló el magnate, acompañado de su yerno, Arturo Elías Ayub, presidente de la Fundación TELMEX Telcel.

Además, Slim Helú detalló que el pasivo laboral de TELMEX rondaba los 270 mil millones de pesos. “Nos la dejaron sin fondo de pensión. Entonces creamos un fondo de pensiones, que valen como 160 mil y al que le quitamos como 20 mil cada año”, explicó.

En el caso de su participación de mercado, sostuvo que en la actualidad dicha empresa contaba con una aportación del 40 por ciento, según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al segundo trimestre del 2023.

Respecto a las 20 iniciativas de reforma que presentó el mandatario nacional, el 5 de febrero de 2024 -2 legales y 18 constitucionales-, el magnate solamente se refirió a la del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Me parece extraordinario que el Poder Judicial decida cosas distintas al Ejecutivo, si el presidente no está de acuerdo, que cambie la ley”, respondió Slim Helú, quien también expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debía decidir conforme a la ley.

Además, el empresario indicó enlistó algunas acciones que él consideraba clave y que hacían falta, para que México tuviera un mayor desarrollo, entre ellas, la principal, de invertir entre un 28 y 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Históricamente la inversión ha sido relativamente reducida, creo que México se debería ir, y con eso transformamos al país muy rápido, a una inversión anual de 28 al 30 por ciento del PIB”, dijo el magnate, al ser cuestionado en que debería poner atención el próximo Gobierno.

Slim Helú insistió que esto podría alcanzarse “relativamente fácil”, debido a que la iniciativa privada había alcanzado hasta el 18 por ciento del PIB. Agregó que con que la IP llegara a un 20 por ciento, el Gobierno a un 5 por ciento y la inversión extranjera a un 4 o 5 por ciento, se podría alcanzar hasta ese 30 por ciento del Producto Interno Bruto.

Según el multimillonario, otra acción que México necesitaría es que se mantuviera la política del actual Gobierno encabezado por López Obrador, de fortalecer el poder adquisitivo de los mexicanos. Asimismo, ante la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, el consideró que el poder adquisitivo y el bienestar de la población no se lograba trabajando menos, sino ganando más.

Por último, el magnate comentó que fuera quien fuera que gane las elecciones del 2 de junio de 2024, ya sea un gobierno de transición o de consolidación, era viable hacer posibles estas dos acciones y aprovechar el nearshoring.