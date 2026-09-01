Soberanía no se negocia ni se entrega, advierte Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió al Gobierno de Estados Unidos que la soberanía de México no está sujeta a negociación, entrega ni participación compartida, durante el cierre de su Segundo Informe de Gobierno.

Al abordar el capítulo de política exterior, afirmó que defenderá la independencia y la dignidad del País ante cualquier presión externa mientras encabece el Poder Ejecutivo Federal.

“Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”, declaró.

“México es un País soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

Sheinbaum Pardo reconoció que la relación con la administración encabezada por el Presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, ha atravesado momentos complicados, aunque sostuvo que su Gobierno decidió mantener abiertos los canales de interlocución.

“En este marco subrayo la relación con el Gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento”, expresó.

La relación bilateral ha estado marcada por presiones de Washington respecto al narcotráfico, la migración y el comercio, así como por amenazas de acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos y por señalamientos estadounidenses respecto a la actuación de políticos y funcionarios mexicanos.

En materia de seguridad, precisó que los acuerdos alcanzados con Estados Unidos se sustentan en cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“En México queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo también cuestionó el trato otorgado a los mexicanos en territorio estadounidense y calificó como uno de los episodios más dolorosos de la relación bilateral la muerte de 17 connacionales en centros de detención y operativos migratorios.

Informó que su Gobierno recurrió a canales diplomáticos y presentó denuncias en los casos que consideró necesarios, expedientes a los que dará seguimiento para exigir el respeto de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero.

Mediante el programa México te Abraza, han sido atendidos más de 281 mil connacionales que regresaron de Estados Unidos, con alimentación, traslado a sus comunidades, atención médica y psicológica, así como documentos de identidad, según expuso.

En el terreno comercial, afirmó que existe diálogo permanente con Washington y expresó confianza en alcanzar un entendimiento, luego de las tensiones provocadas por la política arancelaria estadounidense.