Sobrino de ‘El Chapo’ enfrenta extradición a EU por narcotráfico y fentanilo

Una jueza federal del Reclusorio Norte decretó la detención provisional con fines de extradición de Isaí Martínez Cepeda, alias “El Chinacate”, sobrino del capo Joaquín Guzmán Loera aprehendido el 26 de mayo en Nogales, Sonora, donde portaba dos armas largas y cartuchos.

La autoridad judicial le notificó que a partir de ese jueves comenzaría a correr un plazo de 60 días para que Estados Unidos presente la petición formal de extradición y las pruebas que sustentan el caso.

María del Carmen Montiel Rodríguez, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, presidió la audiencia este miércoles, iniciada a las 18:00 horas y concluida una hora después, en la que notificó a Martínez Cepeda que el Departamento de Justicia de EU solicitó su detención con la finalidad de que sea juzgado ante una corte federal estadounidense por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

La aprehensión fue resultado de trabajos de inteligencia militar coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

Tras su detención en Nogales, el sobrino de “El Chapo” fue trasladado vía aérea desde Hermosillo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México, y de ahí conducido al Reclusorio Norte, cuyas instalaciones permanecieron resguardadas por elementos de la GN durante la diligencia.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, anunció la detención a través de sus redes sociales.

“En Nogales, Sonora, fue detenido Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’, quien cuenta con orden de extradición”, precisó el funcionario, quien señaló que la acción forma parte de dos operativos ejecutados de manera simultánea contra estructuras criminales en distintas entidades del país.

El segundo operativo se ejecutó en Tapachula, Chiapas, donde autoridades cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble que operaba bajo la presunta fachada de una pensión de vehículos de carga.

En el interior de un tambo metálico hallado dentro de un tractocamión cargado con chatarra se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas. Adicionalmente, las autoridades aseguraron dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores, que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, mientras el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

El titular de la SSPC federal subrayó que estas acciones reflejan “la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales”.

De 42 años de edad, Martínez Cepeda está identificado como un presunto operador logístico de una red dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas y fentanilo con destino a EU y Costa Rica, con presencia en los puertos fronterizos de Tapachula, Chiapas, y Nogales, Sonora.

El detenido registra el antecedente de haber sido capturado el 21 de junio de 2008 en Culiacán, Sinaloa, durante la guerra entre las facciones de “El Chapo” y los Beltrán Leyva, en cuya ocasión fue internado en el Penal del Altiplano acusado de portar una pistola y un fusil AK-47, aunque posteriormente recuperó su libertad.

La captura se produjo en el contexto de la estrategia de seguridad que defiende la administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial, en tanto EU ejerce presión sobre el Gobierno de México por resultados concretos en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas.