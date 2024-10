Soldados no violan los derechos humanos, afirma Sedena, por intento de ejecución extrajudicial en Culiacán

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), rechazó que los elementos del Ejército que proporcionan labores de seguridad pública violaran de forma sistemática los derechos humanos.

Al participar en la conferencia de prensa matutina presidencial, el general fue cuestionado respecto a la revelación realizada por el diario Reforma, que en su nota principal de su versión impresa del 24 de octubre de 2024, informó que un hombre denominado como “Alexis”, viajaba en su camioneta sobre una avenida en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, cuando fue detenido por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN), los cuales intentaron ejecutar extrajudicialmente al civil -al cual hirieron con disparos de arma de fuego-, con el pretexto de que transportaba a presuntos delincuentes.

Sin embargo, según el relato del citado rotativo, los elementos de la Sedena y de la GN, se retractaron de su intento de ejecución extrajudicial al civil, quien era inocente de los señalamientos en su contra, debido a que se percataron de que existía una cámara de seguridad, que grabó todo el incidente. El hombre fue liberado por falta de pruebas en su contra.

Ante ello, el titular de la Sedena aseguró que todos estos operativos eran investigados por las autoridades militares y civiles, e insistió en que el personal del Ejército recibía capacitación para respetar los derechos humanos.

“Sistemáticamente no se violan los derechos humanos porque también hay en muchas ocasiones en donde hay heridos en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacuan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya”, describió Trevilla Trejo.

Por su parte, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), respaldó los dichos de el mando militar, de que los casos en los que hubiera agresiones entre elementos de la Sedena y grupos de la delincuencia organizada, eran investigados y, en su caso, sancionados.

“No hay un sólo caso, uno de un enfrentamiento entre militares y civiles, con bajas por parte de ambas partes, que no haya iniciado una carpeta [de investigación] de inmediato, independientemente de la de la investigación que el Ejército tiene obligación de hacer por los delitos militares, por los delitos del orden civil. En todos los casos de inmediato se ha iniciado la carpeta, hemos judicializado una gran cantidad de estos casos; tenemos varios militares que están ya en la cárcel”, apuntó Gertz Manero.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 24 de octubre de 2024, que elementos de la Sedena se defendieron a ataque, por lo que 19 personas murieron, en un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de dicha institución de las Fuerzas Armadas, durante el operativo de detención de Edwin Antonio Rubio López, “El Oso” y/o “El Max”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa en dicha entidad y en Baja California.

“Fue una detención y ahí hubo ataque a las fuerzas que iban a detener a esta delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe de seguridad y ahí se pueden dar más detalles de este operativo”, dijo Sheinbaum Pardo.

“En todos los casos de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente”, indicó la mandataria nacional.

“Entonces si quieren que se informe claramente, pues fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron”, precisó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Ante la pregunta sobre posibles violaciones a los derechos humanos durante el operativo de detención de “El Max” -llevado a cabo el 21 de octubre de 2024- y las acusaciones de que civiles inocentes podrían haber sido afectados, Sheinbaum reiteró que las Fuerzas Armadas, incluyendo la Sedena, contaban con mecanismos internos de investigación.

Sheinbaum Pardo insistió en que su Gobierno mantenía una política de evitar enfrentamientos innecesarios y reiteró que no se buscaba regresar la conocida guerra contra el narcotráfico.

Luego de que una reportera le preguntara respecto a otro incidente en Culiacán de Rosales en el que, presuntamente, un grupo de ocho militares intentaron asesinar a un civil inocente, la titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que su Gobierno no permitiría ejecuciones fuera de la ley.

“No es llegar a un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunto delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia e investigación carpetas de investigación o en el caso de flagrancia la detención de un delincuente”, detalló la mandataria nacional.

“La instrucción que hemos dado es que no haya enfrentamientos, no vamos a regresar la guerra contra el narco, no es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“En particular en estos casos que mencionas hay investigaciones por ejemplo en el caso de Chiapas, ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas que fue un caso que vivimos cuando entramos al Gobierno y, en los otros casos, cuando hay situaciones como estas hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no”, comentó la presidenta.

“Distinto es en un marco de violencia, cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. En todos los casos en que hay una presunta irregularidad las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público [...] Nosotros vamos a actuar siempre en el marco de la ley, siempre, no vamos a entrar a una situación fuera del marco de la ley. Por más difícil que sea la situación de inseguridad de grupos criminales, siempre tenemos que actuar en el marco de la ley”, insistió la mandataria nacional.

“Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia”, agregó la titular del Poder Ejecutivo Federal.