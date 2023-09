Ernestina Godoy Ramos, solicitó al Consejo Judicial Ciudadano, su ratificación en el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), para el periodo del 2024 al 2028.

“A las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, en respuesta a su misiva enviada el pasado 19 de septiembre del año que transcurre, mi determinación de someterme al proceso de ratificación que señala la Constitución Política de la Ciudad de México y la ley Orgánica de la Fiscalía”, dijo Godoy Ramos, en un oficio.

La funcionaria capitalina se fundamentó en el artículo 42, fracción III de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que con dicha solicitud se iniciaría el proceso de evaluación de desempeño y se fijaría la fecha para sostener una entrevista con Godoy Ramos, según informó Jorge Nader Kuri, presidente del Consejo Judicial Ciudadano.

“Un día después de entregarle el oficio para consultarle si era de su interés someterse al proceso de ratificación, la tarde de este jueves nos hizo llegar una carta, donde expresa que si está interesada”, señaló Nader Kuri.

Godoy Ramos aseguró que es “una defensora de los derechos humanos, lo he sido toda mi vida y desde esa responsabilidad sigo fiel en las causas en que me formé. Por eso, he dedicado mis mejores esfuerzos a la consolidación de una Fiscalía que pone en el centro a las víctimas y se trabaja incansablemente para garantizar el acceso a la justicia”.

“La Ciudad requiere de una fiscalía fuerte, autónoma y altamente calificada, para contribuir a la construcción de la paz y la seguridad de la capital de todas y todos los mexicanos”, explicó la titular de la FGJ-CDMX, quien también agregó que el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, eran esenciales para que la democracia funcione y la capital de la República fuera el espacio de derechos y libertades que establecía la Constitución.

¿QUIÉN ES ERNESTINA GODOY RAMOS?

Ernestina Godoy Ramos, de 69 años de edad, nació en la Ciudad de México, el 17 de enero de 1954. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Forma parte del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga A.C.

Fundó diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. Además, fungió como representante de la sociedad civil, en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal.

Como funcionaria pública, del 2000 al 2012, fue directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del GDF, así como directora general jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Asimismo, fue diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), del 2012 al 2015, y diputada federal en la LXIII Legislatura, por el Distrito 4 de Iztapalapa, del 2015 al 2018.

También fungió como legisladora local, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde coordinó el grupo parlamentario del partido Morena y fue presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Fungió como titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), desde el 5 de diciembre de 2018, y desde el 10 de enero de 2020, como la primera titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República (FGJ-CDMX).