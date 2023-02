Entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, tras la presentación del Índice de Desarrollo Democrático en México 2022, en la sede del INE, Córdova Vianello enfatizó que la designación vía tómbola está establecida en la Constitución como “la última válvula de seguridad”, en caso que no se llegue a acuerdos.

El diputado culpó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de que no pueda haber mayor información a la ciudadanía, porque, según dijo, al resolver una impugnación a la primera convocatoria, se eliminó la disposición de que el Comité entregara informes a la JUCOPO de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

En un primer comunicado de prensa, el Comité Técnico de Evaluación no dio a conocer los nombres de los aspirantes a consejeros del INE. Tampoco informó quiénes son los 35 interesados que terminaron el trámite de registro en línea, sólo que la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión les dio a conocer dichas cifras.

Sin embargo, el organismo no precisó la razón por la cual los otros 389 aspirantes no habían podido concluir la inscripción, luego de haber iniciado el periodo de registro a las 23:59 horas del jueves 16 de febrero de 2023, mismo que concluye el 2 de marzo del presente año.

Córdova Vianello detalló que el artículo 41 de la Constitución indica que la elección de consejeros del INE establece la participación de un Comité Técnico de Evaluación integrado por personas designadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

Según señaló el consejero presidente del INE, dicho comité debe recibir las solicitudes y proponer al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una quinteta por cada cargo vacante.

“Después, la Constitución es muy clara, la Cámara de Diputados tiene que hacer todos los esfuerzos para que se haga la designación, es decir, que se haga política, que los partidos integren discutan y se pongan de acuerdo, los partidos en las Cámaras por supuesto”, agregó.

“Y si esto no es posible, si esto no se alcanza, pues entonces como último recurso está la realización de un sorteo, de una insaculación entre los integrantes de las quintetas, y si la Cámara no lo hace lo hará la Suprema Corte de Justicia [de la Nación]”, insistió.

“Lamento mucho que haya quién quiera renunciar a la política, que sean tiempos en los que se olviden que tanto la definición de las reglas como la definición de los árbitros ese es el espíritu que está en la Constitución”, indicó.

“Es y debe ser el resultado de un arreglo político, de un consenso político, de hacer política en el mejor de los sentidos. Si hay quien quiere saltarse las etapas que marca la Constitución y utilizar el último recurso, pues es asunto de cada quien”, abundó el consejero presidente del INE.

“Primero se busca el consenso y después, si no se logra, se recurre a la última válvula de seguridad, pero lo digo no juzgando lo que está ocurriendo, los dichos de los actores políticos, sino como presidente de un órgano. Simple Y sencillamente me remito a lo que dice la Constitución, a veces es bueno leer la Constitución, digo yo”, finalizó Córdova Vianello.