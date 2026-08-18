‘Solo es garra y ganas de salir adelante’: Elvia se gradúa de la UNAM a los 71 años

El regreso a la escuela implicó enfrentar obstáculos, desde el uso de herramientas digitales hasta la distancia y la diferencia generacional con sus compañeros, pero lo logró.

En 1982, cuando tenía 28 años, presentó el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue aceptada. Sin embargo, las circunstancias económicas de su familia la llevaron a trabajar para apoyar a sus padres y a sus ocho hermanos.

A sus 71 años, Elvia Martínez se tituló de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Cumplió el sueño que tenía cuando era joven.

Durante años conservó su carta de aceptación. La oportunidad de regresar llegó cuando, por recomendación de una sobrina, acudió al CCH Sur para conocer su situación académica. Ahí localizaron su expediente y pudo retomar sus estudios.

Elvia ingresó en 2012 a la FES Iztacala y nunca faltó a una clase. Madrugó y, en ocasiones, estudió hasta medianoche para alcanzar su meta.

Su camino en el CCH Sur tampoco fue fácil. Todos los días tenía que tomar desde su casa, ubicada en la colonia San Martín Xochinahuac, en Azcapotzalco, un camión, luego el Metro y, finalmente, otro camión que la dejaba en el CCH Sur.

Cada día recorría una distancia de dos horas de ida y dos de regreso. Llegaba tan cansada de la escuela que se quedaba dormida; luego se levantaba para realizar sus tareas.



“Nunca es tarde para hacerlo”

De las cosas que más miedo le daban, no estaba ingresar a la escuela después de tantos años, sino hablar frente a la gente. Durante las exposiciones regularmente se pone muy nerviosa. Sin embargo, ha logrado vencer ese temor y realizar sus presentaciones con éxito.

Aun cuando Elvia terminó su carrera, no se siente lista para ejercerla. Sin embargo, ahora que tiene el tiempo y la dedicación, seguirá preparándose. De hecho, quiere estudiar una maestría en Neurociencias.

Y aunque muchas personas le han dicho que esa área es muy difícil, ella no se desanima y, de todas formas, lo intentará. Piensa que su edad no es un obstáculo.