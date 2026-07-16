Solución a los problemas al consultar o descargar la boleta de calificaciones SEP

Este 15 de julio terminó el ciclo escolar 2025-2026 y con él estará disponible la consulta y descarga de la boleta de calificaciones y los certificados oficiales en la página de internet del Sistema de Información y Gestión Educativa Consulta del alumnado (SIGED). Sin embargo, debido a la alta demanda, podrías llegar a presentar algunos problemas a la hora de consultar la boleta. Aquí te mostramos algunos de ellos y cómo solucionarlos.

“No es posible encontrar el resultado de búsqueda”: SIGED

Así se muestra el problema al consultar las calificaciones de la SEP. ( )

En caso de que el SIGED de la SEP te muestre el mensaje “No es posible encontrar el resultado de búsqueda”, te recomendamos hacer lo siguiente: • Recargar la página y volver a llenar los datos • Revisar que tu conexión a internet sea estable • Esperar unos minutos y volverlo a intentar • Revisar que el CURP que introdujiste es correcto y coincide con los datos de la o el alumno

Así se ve el error de información no encontrada. ( )

El SIGED también puede mostrar el mensaje de “Información no encontrada”; esto puede ocurrir si el CURP que ingresaste no es correcto. Te recomendamos entrar a la página https://www.gob.mx/curp/, presionar en la pestaña de datos personales y buscar la clave del alumno o alumna del que quieres consultar las calificaciones. Una vez que el sitio te muestre la CURP oficial, cópiala y pégala en el sistema de SIGED. También puedes intentar recargar la página y esperar unos minutos; puede ser que el sistema se haya sobrecargado y por eso muestre el error.

SIGED se queda cargando Si la página oficial del SIGED se queda cargando después de que presionaste en buscar, es posible que tu internet esté teniendo problemas o que el sitio esté recibiendo muchas solicitudes, por lo que funciona más lento.

Página del SIGED sigue cargando. ( )

Te recomendamos verificar que tu conexión a internet sea estable, en caso de usar datos móviles, que tengas buena señal y que aún tengas créditos disponibles. En caso de que tu internet no sea el problema, puedes esperar algunos minutos o recargar la página y volverlo a intentar. Es probable que esto solucione el problema.

No se descarga mi certificado en el sitio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) Si cuando entras al sitio oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) e intentas descargar tu certificado no se descarga, te recomendamos verificar que tu navegador permite las descargas automáticas y que no tiene bloqueadas las ventanas emergentes.

Paso a paso para cambiar tu configuración. ( )