SOMOS denunciará a Sheinbaum ante el INE por presunta intromisión electoral

En conferencia de prensa este lunes, Emilio Álvarez Icaza Longoria, representante de SOMOS ante el INE, sostuvo que el gobierno busca desviar la atención de las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei hacia antiguos funcionarios electorales que ahora participan en esa fuerza política, mientras Marco Antonio Baños, representante suplente, advirtió sobre un posible intento de devolver al Ejecutivo el control de las elecciones.

El partido SOMOS presentará este martes 10 de noviembre una queja ante el INE contra la presidenta Claudia Sheinbaum por presunta intromisión electoral, al acusarla de utilizar las conferencias matutinas para desacreditar al partido mediante señalamientos que vinculan a sus integrantes con proveedores investigados por contrataciones irregulares de material electoral.

Álvarez Icaza consideró que el gobierno busca desviar la atención de las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei hacia antiguos funcionarios electorales.

Álvarez Icaza consideró que el gobierno busca desviar la atención de las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei hacia antiguos funcionarios electorales. ( )

El abogado Carlos Alberto Ferrer Silva explicó que solicitarán medidas cautelares para frenar las conductas denunciadas, mediante una queja por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, que establece la obligación de utilizar los recursos públicos con imparcialidad. Precisó que el documento se presentará ante el INE para que investigue y se pronuncie sobre esas medidas, antes de remitir el asunto al Tribunal Electoral para su resolución.



Cronología del conflicto Somos vs Sheinbaum

El enfrentamiento escaló el 5 de noviembre, cuando la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una investigación con fuentes abiertas sobre los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores electorales, y señaló que trabajaron bajo las órdenes de Juan Carlos Padilla Aguilar, hoy integrante de SOMOS, además de destacar la participación de exfuncionarios del INE, como Baños y Edmundo Jacobo Molina, en el partido.

Un día después, Sheinbaum insistió en que las contrataciones cuestionadas antecedían a la presidencia de Taddei y señaló directamente a Baños por haber participado en el nombramiento de consejeros electorales locales que posteriormente contrataron a esas empresas, aunque también sostuvo que corresponde a las autoridades investigadoras determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Álvarez Icaza rechazó este lunes que la trayectoria de los exfuncionarios electorales incorporados a SOMOS se mezcle con las presuntas irregularidades de la gestión de Taddei, defendió su derecho a participar en un proyecto político después de dejar sus cargos y exigió a Sheinbaum que “asuma su responsabilidad como jefa de Estado y no como jefa de pandilla”.

Desde el 5 de noviembre, SOMOS había anunciado demandas por daño moral y difamación contra Sheinbaum y Buenrostro, pero la presentación confirmada este lunes para el día siguiente fue la queja electoral ante el INE, mientras que las vías civiles se plantearon como una opción para las personas que consideren afectadas su honra, imagen o reputación.



Somos advierte de posible control del gobierno en elecciones

Baños cuestionó la insistencia del gobierno en revisar administraciones anteriores del INE y de los organismos electorales estatales, al advertir que esas investigaciones podrían utilizarse para impulsar el control gubernamental sobre los comicios. “Muchos nos tememos que están preparando el regreso del control de los procesos electorales al gobierno, y eso es absolutamente inaceptable”, afirmó.

El ex consejero sostuvo que SOMOS ha resultado incómodo para el oficialismo por sus denuncias sobre presuntas campañas adelantadas y desvíos de recursos públicos, aunque defendió que se fiscalice el gasto de las autoridades electorales, pues “cada peso que se entregue a los órganos electorales tiene que ser auditado”, y pidió que cuenten con presupuesto suficiente para organizar las elecciones.

Baños también pidió al consejero Jorge Montaño explicar su asistencia al informe del gobernador de Tabasco, Javier May, al considerar inadecuada su presencia incluso si hubiera acudido con una representación institucional, porque el INE debe preservar su imparcialidad en medio de la crisis. “Me parece que el consejero Montaño pues ve la procesión y no se hinca”, expresó.