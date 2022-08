‘Somos los más puntuales’ del Aeropuerto de CDMX, responde Aeroméxico a PROFECO

MÉXICO._ Aeroméxico respondió, el 22 de agosto del 2022, que desde julio del 2022 a la fecha ha realizado casi 29 mil vuelos y ha sido la aerolínea más puntual del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), con 81.3 por ciento en salidas y de 78.8 por ciento en llegadas.

A través de un comunicado, la citada empresa indicó que los resultados de puntualidad se encuentran 4 puntos porcentuales por encima del promedio general de dicho aeródromo internacional, y 13 puntos porcentuales arriba de los otros dos principales operadores en el AICM. También señaló que llevó a cabo el 99.9 por ciento de los vuelos planeados en dicho período.

Aunado a lo anterior, Aeroméxico destacó que desde enero a julio del 2022, recibió una queja por cada 20 mil clientes atendidos y a cada caso se le ha dado seguimiento bajo los procesos internos de la aerolínea y los que dicta la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), cuyo titular, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, culpó a dicha empresa por los retrasos en el AICM.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el funcionario federal afirmó que en vuelos de Aeroméxico es muy común que llegue el equipo incompleto para operar la aeronave, señalando que a los trabajadores de la aerolínea les “gusta mucho reportarse enfermos”.

“Las principales quejas se dan en el AICM, los retrasos han mejorado y está por abajo de una hora. Se concentran en las quejas en Aeroméxico. Más del 90 por ciento de las quejas se resuelven y es por conciliación. Subió porque los vuelos van al 100 por ciento”, indicó el titular de la PROFECO.

“A la línea aérea le encanta echarle la culpa al Aeropuerto y de paso al Gobierno Federal, pero la realidad, y lo podemos ver en los vuelos de la mañana, ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera la aeronave, entonces cuando falta una sobrecargo o un sobrecargo en la mañana, se tienen que esperar a que alguien lo supla y eso ha causado una gran cantidad de retrasos”, agregó.

“Yo me imagino, no tengo la prueba de ello, pero digamos es el rumor en los pasillos del Aeropuerto que les gusta mucho reportarse enfermos, que a lo mejor tienen Covid y que se van a ir a hacer la prueba. Pero con una sola persona que falte no sale el vuelo, tienen que buscar a quién supla a la sobrecargo o al sobrecargo que es donde más se presenta este fenómeno y sobre todo se ha estado presentando en Aeroméxico y reitero, sobre todo en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Benito Juárez”, especuló Sheffield Padilla.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó también a las aerolíneas por no tener personal y los responsabilizó por los problemas en el AICM. Además, el mandatario nacional recordó que por ello, la Secretaría de Marina (SEMAR) tuvo que tomar el control del Aeropuerto Internacional capitalino.

“Ahora que hablaban del Aeropuerto, lo mismo, como habían ahí intereses que controlaban todo entra la Secretaría de Marina a poner orden y empiezan las colas, ‘no pues ya no hay personal, se los llevaron a todos allá al Aeropuerto Felipe Ángeles’ [...] Y no hay personal, para hablar en plata, en las aerolíneas, no es un asunto de Aduanas, no es un asunto que tenga que ver con la administración del Aeropuerto, todo eso se fue corrigiendo porque estamos atentos”, indicó, riéndose, el político tabasqueño.

“¿Saben que se informó el viernes sobre seguridad y en el informe del Secretario de Marina se dio a conocer que en el mes no se ha perdido en el Aeropuerto de la Ciudad de México una sola maleta?, seguramente lo leyeron ustedes en Reforma, en Excélsior, o se dijo en Televisa, en Azteca. Entonces ahí vamos, pero se tiene que seguir avanzando, enfrentando obstáculos pero avanzando”, finalizó López Obrador.