Somos México se presenta como nuevo partido; promete abrir candidaturas a la ciudadanía y llama a ‘restaurar la República’

“Hoy nace una fuerza política que viene a cambiar el rumbo del País. Hoy somos fundadores de Somos México”, afirmó Acosta Naranjo, quien celebró que la organización obtuviera su registro como partido político pese a que, dijo, “el gobierno de la República no quería que tuviéramos esta oportunidad”.

Ante decenas de simpatizantes que ondeaban banderas rosas con consignas como “Somos mujeres”, “Somos migrantes”, “Somos indígenas” y “Somos México”, el dirigente sostuvo que la nueva fuerza política buscará convertirse en una alternativa de oposición y prometió abrir la selección de candidaturas a la ciudadanía y la juventud.

Ahí, aseguró que en el País “ya no hay democracia” tras el desmantelamiento de las instituciones y la pérdida de la división de poderes.

Con críticas al Gobierno federal y un llamado a “restaurar la República democrática”, el dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, encabezó este domingo la presentación pública del nuevo partido político en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

Somos MX celebró este domingo su registro como partido político. ( )



Acusan ‘secuestro’ del Poder Judicial y desequilibrio entre los poderes públicos

Durante su discurso, el ex legislador de 62 años y ex dirigente nacional del PRD lanzó sus críticas más severas contra el Gobierno federal, al que responsabilizó de desmantelar las instituciones democráticas.

“En México no se puede decir que vivimos en democracia. En México ya no hay democracia, y no la hay sin un Poder Judicial independiente. En México, el Poder Judicial ha sido secuestrado, asaltado por una pandilla que está en el poder”, sostuvo.

También aseguró que los órganos constitucionales autónomos desaparecieron y que el federalismo “es cosa del pasado”, al considerar que ya no existe un equilibrio entre los poderes públicos ni un respeto a las entidades federativas.

“El principal objetivo de esta organización nueva es restaurar la República democrática en México”, afirmó.

Como parte del acto, Acosta Naranjo anunció que los integrantes del partido acudirían a depositar una ofrenda floral en el monumento donde descansan los restos del ex Presidente Francisco I. Madero, como una muestra, dijo, del compromiso de la organización con la democracia.



Prometen candidaturas elegidas por la ciudadanía

El dirigente también presentó algunos de los principios con los que, aseguró, funcionará el nuevo partido. Entre ellos destacó que las candidaturas serán definidas mediante votaciones ciudadanas en plazas públicas y no por decisión de las dirigencias partidistas.

“Aquí no vamos a poner a los mismos de siempre; ustedes son los que van a votar. Los dirigentes no vamos a poner candidatos; va a ser la ciudadanía quien los va a poner”, afirmó.

Además, anunció que las candidaturas de representación proporcional estarán reservadas para personas menores de 35 años, como parte de una estrategia para renovar la clase política.

“No esperen jóvenes a que abramos la puerta; vengan y pateen la puerta. Necesitamos una renovación de la clase política y esta debe venir de las juventudes”, expresó.

Al concluir su mensaje, Acosta Naranjo definió el posicionamiento político de la nueva organización.“Somos oposición, pero seremos una opción para México”, dijo, mientras los asistentes respondían con consignas de “¡Fuera Morena!” y “¡Sí se pudo!”.



Críticas a Morena y llamado a fortalecer la sociedad civil

Antes del discurso del dirigente nacional, integrantes del comité de Somos MX cuestionaron diversas políticas impulsadas por los gobiernos de Morena, al acusar incumplimientos en materia de salud, cultura, atención a migrantes y apoyo a organizaciones de la sociedad civil.

Desde el templete también señalaron que miles de organizaciones civiles han desaparecido en los últimos años y llamaron a reconstruir ese tejido social.

“Han traicionado a la sociedad civil. De más de 15 mil organizaciones que existían hace 15 años, ahora quedan menos de 5 mil. Las están desapareciendo y nosotros nos quedamos pasmados. Necesitamos que las organizaciones civiles vuelvan a resurgir con fuerza”, expresó una de las oradoras.

Durante el evento fueron presentados integrantes de la dirigencia nacional, entre ellos Alejandra Molinar, Cecilia Soto, secretaria general del partido, y Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México ante el Instituto Nacional Electoral.

El acto concluyó con la interpretación del Himno Nacional y una ofrenda floral en honor a Francisco I. Madero.