Somos México y PAZ reciben constancia como partidos nacionales

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó el 1 de julio de 2026 la constancia que reconoce a las organizaciones Somos México y PAZ como partidos políticos nacionales, documento que les permitirá participar en las elecciones federales de 2027.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, recibió el certificado junto con la ex diputada Cecilia Soto, quien fungirá como secretaria general del nuevo instituto político; el ex senador Emilio Álvarez Icaza, representante propietario ante el INE, y el ex consejero electoral Marco Antonio Baños, representante suplente. La constancia fue entregada por el director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Alejandro Romero; la directora ejecutiva de Administración, Liliana Díaz, y Edmar León García, jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Somos México surgió a partir de las movilizaciones ciudadanas de noviembre de 2022 en defensa del INE y de la marcha de febrero de 2023 en contra del “Plan B” de la reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador. El documento de registro, con el nombre “Personas Sumando en 2025, A.C.”, fue firmado por la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, y la secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

Acosta Naranjo afirmó que la organización cumplió con los requisitos exigidos por la ley: una afiliación mínima equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral, alrededor de 267 mil electores, así como la celebración de 20 asambleas estatales con al menos 3 mil asistentes cada una, o bien 200 asambleas distritales con 300 participantes, además de una asamblea nacional constitutiva.

“Seremos una oposición al servicio de la sociedad”, declaró Acosta Naranjo, quien precisó que ningún dirigente del partido buscará un cargo de elección popular ni impondrá candidaturas. Según el boletín oficial de Somos México, el 35 por ciento de las candidaturas se reservará para menores de 35 años y el 20 por ciento de los espacios plurinominales se destinará a representantes de causas sociales.

El partido comenzará a recibir, entre julio y diciembre de 2026, 84.4 millones de pesos como parte de las prerrogativas correspondientes a los nuevos institutos políticos, monto proporcional al que reciben los otros seis partidos ya reconocidos. Para conservar el registro, Somos México deberá obtener al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en la elección de 2027; Álvarez Icaza señaló que las primeras encuestas ubican al partido con un 6.6 por ciento de intención de voto.

Somos México enfrenta además una orden del INE para modificar su nombre y su color distintivo, un tono rosa que, según consejeros del instituto, podría confundirse con el de otros partidos ya existentes; el INE argumentó también que la denominación podría sugerir una representación de todo el país. Álvarez Icaza rechazó la medida y afirmó que tanto el nombre como los colores ya habían sido validados previamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Marco Antonio Baños, por su parte, expresó extrañeza porque ni Taddei ni Arlett Espino acudieron al acto de entrega de constancias, y criticó lo que calificó como excesiva vigilancia para el ingreso de ciudadanos a las instalaciones del INE.

PAZ, partido promovido por integrantes del extinto Partido Encuentro Social que en su proceso de formación buscó registrarse con siglas asociadas al cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también recibió su constancia el mismo día, aunque ni su representante legal, Armando González Escoto, ni su representante ante el INE, Ernesto Guerra, se presentaron en las oficinas del instituto para el acto correspondiente.

El INE confirmó el registro de ambos partidos el 25 de junio de 2026. Con la entrega de constancias, oficinas y nombramientos, Somos México y PAZ se suman formalmente al mapa de partidos que competirán en el proceso electoral de 2027.