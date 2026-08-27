$!‘SOMOS’, nuevo nombre que Somos México propone ante el INE tras fallo del TEPJF

SOMOS será la nueva denominación propuesta por Somos México ante el Instituto Nacional Electoral, junto con un nuevo emblema y colores distintivos, para cumplir con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la orden de modificar su identidad antes del 31 de agosto.
La propuesta mantiene “SOMOS” como elemento central, incorpora la silueta de la República Mexicana y modifica la composición cromática para que el rosa deje de ser el color predominante.
Somos México informó este jueves a través de un comunicado que entregó formalmente la propuesta en la Oficialía de Partes del INE y pidió que sea presentada ante el Consejo General a más tardar el lunes 31 de agosto para su aprobación.
Conflicto sobre la identidad
El cambio ocurre después de que la Sala Superior del TEPJF confirmó, por mayoría y por razones distintas, el acuerdo INE/CG347/2026, mediante el cual el instituto electoral había ordenado al partido modificar su denominación, emblema y colores distintivos.
La controversia se originó cuando el Consejo General del INE otorgó el registro como partido político nacional a “Personas Sumando en 2025, A.C.” bajo el nombre provisional “Somos México” y el emblema “Somos MX”, pero determinó que debía modificar esos elementos.
El INE consideró que el verbo “somos”, combinado con “México”, podía generar un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional colectiva e inducir al electorado a considerar que la organización representa al País en su conjunto.
También señaló semejanzas entre su emblema y los utilizados por los partidos políticos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.
Fundamento de la sentencia
Somos México impugnó esa determinación al considerar que el Consejo General había introducido una restricción no prevista en la ley. Entre sus argumentos sostuvo que conceptos como “neutralidad semántica” y “apropiación simbólica de la nación” no forman parte del marco legal aplicable y que la interpretación del INE era restrictiva.
Al resolver el recurso, la Sala Superior consideró parcialmente fundados los agravios del partido, pero insuficientes para revocar la determinación del INE.
El Tribunal señaló que la resolución del instituto electoral no había precisado adecuadamente los parámetros ciertos, objetivos y verificables para realizar las modificaciones, pero estableció que la exigencia de cambiar la identidad partidista deriva de la cláusula general prevista en el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos.
El TEPJF precisó que su decisión no se sustenta en una obligación de “neutralidad semántica” ni en que la palabra “México” no pueda incorporarse a una denominación partidista. La exigencia consiste en que el significado integral de la expresión permita identificar y diferenciar suficientemente a la organización como una opción política particular dentro de la pluralidad democrática.
Respecto del emblema y la cromática, la Sala Superior consideró que, aunque mediante un examen detenido existen diferencias entre los elementos utilizados por Somos México y los de los partidos locales señalados por el INE, la percepción ordinaria y rápida de los signos políticos durante las campañas puede hacer que las coincidencias tengan especial relevancia para el electorado.
Postura de la dirigencia
Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de Somos México, sostuvo que el partido acatará la resolución pese a estar en desacuerdo con ella.
“No nos gusta, no nos parece correcta ni adecuada, pero es de estricto acatamiento y, al no haber otra instancia, es obligatoria”, afirmó.
Acosta Naranjo también rechazó que la denominación Somos México implicara apropiarse de la representación del país y cuestionó los señalamientos relacionados con el uso del rosa. En ese contexto, sostuvo que el partido forma parte de la sociedad mexicana y vinculó su proyecto con distintos sectores.
Por su parte, Cecilia Soto González, secretaria general de Somos México, defendió que la palabra “SOMOS” permanezca en la nueva identidad. Explicó que su conservación representa el carácter plural del proyecto político y no únicamente una decisión gráfica.
La secretaria general sostuvo que “SOMOS” representa una declaración política de pluralidad, pues el proyecto busca integrar a mexicanas y mexicanos que quieren un país mejor. Desde la posición del partido, esa pluralidad es contraria a la idea de apropiarse de la representación nacional.
El partido también sostuvo que la modificación de su identidad ocurre mientras, a su consideración, existe una situación de inequidad rumbo a las elecciones de 2027, debido a que otras fuerzas políticas y sus aspirantes llevan meses posicionándose.