$!‘SOMOS’, nuevo nombre que Somos México propone ante el INE tras fallo del TEPJF

SOMOS será la nueva denominación propuesta por Somos México ante el Instituto Nacional Electoral, junto con un nuevo emblema y colores distintivos, para cumplir con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la orden de modificar su identidad antes del 31 de agosto. La propuesta mantiene “SOMOS” como elemento central, incorpora la silueta de la República Mexicana y modifica la composición cromática para que el rosa deje de ser el color predominante. Somos México informó este jueves a través de un comunicado que entregó formalmente la propuesta en la Oficialía de Partes del INE y pidió que sea presentada ante el Consejo General a más tardar el lunes 31 de agosto para su aprobación.



Conflicto sobre la identidad El cambio ocurre después de que la Sala Superior del TEPJF confirmó, por mayoría y por razones distintas, el acuerdo INE/CG347/2026, mediante el cual el instituto electoral había ordenado al partido modificar su denominación, emblema y colores distintivos. La controversia se originó cuando el Consejo General del INE otorgó el registro como partido político nacional a “Personas Sumando en 2025, A.C.” bajo el nombre provisional “Somos México” y el emblema “Somos MX”, pero determinó que debía modificar esos elementos. El INE consideró que el verbo “somos”, combinado con “México”, podía generar un efecto de apropiación simbólica de la identidad nacional colectiva e inducir al electorado a considerar que la organización representa al País en su conjunto. También señaló semejanzas entre su emblema y los utilizados por los partidos políticos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.