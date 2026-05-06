Sorteo en territorio de Lotería Nacional reconoce vigencia de la defensa de la soberanía al conmemorar Batalla de Puebla

Puebla, Puebla, 6 de mayo, 2026.- En conmemoración de la Batalla del 5 de mayo de 1862 considerada uno de los episodios más gloriosos de la historia del país, el Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el Comandante interino de la VI Región Militar, General de Brigada de Estado Mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara, encabezaron en el Teatro Principal de la capital poblana el Sorteo Mayor No. 4011.

Toda la tradición de la institución de la suerte se trasladó hasta el estado de Puebla para rendir homenaje, con este sorteo en territorio, a la gesta heroica que recuerda la fecha en la que el General Ignacio Zaragoza, al lado de sus tropas, logró la victoria tras combatir al ejército francés, llamado en ese entonces el primer ejército del mundo.

Al dirigirse al público, que se dio cita en un pletórico teatro con una amplia convocatoria, el Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, expresó que a través de la Lotería Nacional se ha puesto al Estado en el centro de las atenciones en este mes tan importante, “que es un mes también de la patria, como septiembre, y que hoy con la presencia de nuestra Presidenta recordamos cómo mujeres y hombres de México, dieron la vida en una gesta heroica tan importante, la defensa de la patria, frente a la invasión francesa”.

También en su mensaje, previo al campanazo que da inicio al sorteo, el mandatario estatal felicitó a Olivia Salomón por el trabajo que realiza al frente de Lotería Nacional, institución, que dijo, ha recorrido el país llevando la identidad nacional a través de billetes conmemorativos de diferentes momentos de la historia del país.

Desde la tierra donde la patria reafirmó su carácter libertario en 1862, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, agradeció a las poblanas y poblanos, así como a las autoridades federales, estatales y municipales, el acompañamiento para realizar este sorteo desde Puebla. Ahí, destacó del momento histórico en que las tropas mexicanas con recursos limitados, pero con una convicción inquebrantable, enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, defendiendo la República, la libertad y el derecho irrenunciable de gobernarse sin injerencias.

“Y la Lotería Nacional forma parte de este momento y lo hace como mejor sabe hacerlo: en territorio, cerca de la gente, llevando la memoria a la vida cotidiana y recordándonos que la historia no sólo se recuerda, se construye todos los días. Y esta noche, cuando la tómbola gire, no sólo se jugará la suerte, se evocará nuestra memoria, se celebrará nuestra fortaleza en aquel glorioso 5 de mayo y se refrendará el carácter de un pueblo que se mantiene firme, valiente y soberano”, pronunció Olivia Salomón, durante el mensaje que inició mencionando el significado especial que tiene para ella ser poblana y volver a la tierra que siempre lleva en el corazón.

La titular de la institución de la suerte subrayó que el 5 de mayo de 1862 no fue únicamente una victoria militar, sino la afirmación de que nuestro país decide su destino por sí mismo y con la fuerza de la gente.

Olivia Salomón afirmó que esa fecha histórica sigue vigente con una fuerza que ha cruzado las fronteras y recordando que las y los mexicanos han estado a la altura en los momentos más decisivos, por lo que también dijo que “este sorteo reconoce a nuestras y nuestros hermanos migrantes poblanos, que con dignidad y trabajo mantienen un vínculo profundo con nuestra nación”.

Además, mencionó que Puebla no sólo es heroica por su pasado, también lo es por su presente y se refirió al liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, que consolida un gobierno con visión humanista y cercano a la gente. Enfatizó además que, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el país avanza en una transformación profunda que recupera la justicia social, fortalece la soberanía nacional y coloca al pueblo en el centro de cada decisión.

Durante la edición conmemorativa del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el comandante interino de la VI Región Militar, General de Brigada de Estado Mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara, destacó el papel de la Lotería Nacional como institución que trasciende su propósito original. Subrayó que la institución “ha sabido trascender su propósito original para convertirse en un medio que proyecta nuestra cultura, honra a nuestras raíces y difunde los momentos que han definido el rumbo del país”.

Al evocar los hechos del 5 de mayo de 1862, Aguirre Lara rindió homenaje al Ejército de Oriente y al general Ignacio Zaragoza, señalando que aquella victoria representó una afirmación de soberanía, dignidad y amor a la patria. Asimismo, destacó el legado histórico al afirmar que “el espíritu de Puebla sigue vigente” y nos recuerda que “incluso ante la adversidad, la unidad de propósito y la convicción pueden transformar el destino de una nación”. Además, invitó a “fortalecer nuestras instituciones, honrar el legado de quienes nos precedieron y seguir construyendo con responsabilidad y unidad un México más fuerte, más justo y más consciente de su grandeza”.

Estuvieron presentes también: José Chedraui Budib, Presidente Municipal de Puebla; Alejandro Samuel Aguilar Pala, Secretario de Gobernación de la entidad; Violeta Abreu González, directora del Servicio Postal Mexicano, así como integrantes del gabinete del Gobierno del Estado, legisladores, entre otras personalidades.