Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presumió que ella era fundadora de Morena y que todas sus resoluciones en el máximo tribunal institucionaliza, habían sido “a favor del pueblo”, esto durante su participación en un mitin de los “Jóvenes en Favor de la Reforma Judicial”.

“Vengo a agradecerles su apoyo a esta reforma al Poder Judicial [de la Federación], tienen enfrente a los dos, yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo, fundadora de Morena, Morena”, enfatizó la ministra de la SCJN.

Además, Ortiz Ahlf agradeció “infinitamente” al presidente Andrés Manuel López Obrador, por proponerla, en diciembre de 2021, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Fui propuesta por el presidente de la República, para ser ministra de la Suprema Corte, distinción que le agradezco en infinito, y todas las resoluciones y votos que he emitido, han sido a favor del pueblo”, insistió Ortiz Ahlf.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la necesidad de una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), para mejorar la administración y procuración de justicia, pero advirtió que “no cualquiera puede ser juez”.

Durante una entrevista con la cadena Milenio Televisión, transmitida el 11 de julio de 2024, la ministra argumentó que su postura respecto a la reforma judicial se basaba en el alto grado de profesionalización requerido para ser juez, magistrado o cualquier integrante del PJF, por lo que a diferencia de los expresado por el presidente López Obrador, insistió en que los perfiles que se propusieran deberían ser los adecuados.

Ortiz Ahlf explicó que un abogado podía tener diversas especializaciones, y que al elegir los cargos de jueces, magistrados y ministros por voto popular, se deberían postular perfiles capaces de defender adecuadamente los derechos de la ciudadanía.

“Que se busquen de manera objetiva los perfiles adecuados para ser ministros, consejeros, jueces o magistrados, habla [la iniciativa] en términos generales de jueces, la función de un juez, es como el caso del médico, del doctor, del especialista. Yo no me sometería a una operación por parte de un médico que no sea un doctor que tenga la experiencia suficiente para poderme operar, de la misma manera los jueces” apuntó la ministra.

Ortiz Ahlf enfatizó que si bien fue la propia ciudadanía la que expresó en las urnas el 2 de junio de 2024, el respaldo al proyecto político de López Obrador y a la virtual presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como las consultas hechas recientemente sobre la reforma judicial para la elección de jueces, magistrados y ministros, por voto popular, dicho procedimiento debería tener una mayor seriedad, ya que estarían en disputa miles de cargos.

“En las pasadas elecciones, yo vi que a las personas les costaba mucho trabajo saber ¿por quién iban a votar para alcalde? Ahora imagínense un juez, van a ser 1,700 jueces federales y 6,000 locales, nada más de jueces y magistrados, o sea, conocer su currículum y saber cuál es su experiencia [es muy complicado]”, expresó la ministra.

Asimismo, Ortiz Ahlf afirmó que en caso de que se aprobara la reforma judicial en los términos que estaba planteada, ella se sometería a proceso de consulta para ratificar su cargo en la SCJN, aunque adelantó que, a diferencia de los políticos, no recorrería las calles.

El 12 de julio de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que un recién egresado de la carrera de derecho era como un ángel, en contraste con algunos abogados que, tras 10 años de experiencia, se convertían en “gánsteres”.

En contraste, el titular del Poder Ejecutivo Federal destacó las cualidades de los jóvenes recién egresados, describiéndolos como “ángeles”, según él, con una mentalidad abierta y fresca, deseosos de hacer justicia.

Ortiz Ahlf aseguró, el 29 de junio de 2024, que llevar a cabo un cambio completo del Poder Judicial de la Federación era complejo y que los legisladores de Morena no tenían conciencia de ello.

Durante una conferencia llevada a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la ministra explicó que ya había hablado con integrantes del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, respecto a las consecuencias de llevar a elección popular los cargos de ministros, magistrados y jueces.

“Les dije a los mismos de Morena: ‘los jueces o magistrados no se hacen’, perdón por la expresión, ‘como si fueran una maceta, no se cambian de un día para otro, hay toda una vocación de vida, preparación, enseñanza, méritos’”, expuso la ministra.

“Se tiene que tomar en cuenta estos méritos, toda esta capacitación, sino de qué serviría la profesionalización de tantos años, de tantas personas, llevamos 30 años en la profesionalización, es tirarlo a la bolsa”, argumentó Ortiz Ahlf.

“Tiene que ser paulatino [el cambio en el PJF], no, no se tiene conciencia de todo, son enormes cargas de trabajo las que tienen jueces y magistrados”, expresó la ministra del máximo tribunal constitucional.

Durante los “Diálogos para la Reforma al Poder Judicial”, que se realizaron en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y fueron llevados a cabo, el 27 de junio de 2024, Ortíz Ahlf indicó que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros no debía ser percibida como un asunto político. No obstante, subrayó la dificultad de dicha tarea, dado que no existía ningún estándar internacional que estableciera un mecanismo de designación directa o indirecta.

“Deben existir garantías que aseguren que éstos (nombramientos) no sean realizados ni percibidos como decisiones de carácter político [...] Los procesos deben asegurar que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional”, dijo la ministra de la SCJN.

El 27 de noviembre de 2023, durante el Seminario ‘El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno’ -organizada por los los centros universitarios de Tlajomulco (CUTlajomulco) y de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2023-, Ortiz Ahlf señaló que los juzgadores debían contar con cualidades específicas, mismas que no podían ser evaluadas en las urnas.

“Los abogados que necesita la Corte deben tener un perfil específico y ese perfil no se puede alcanzar en las urnas, siendo electos”, aseveró la ministra de la SCJN, quien también contó un caso que conoció en EU, donde en algunos estados los juzgadores son electos por voto popular.

“Discutiendo la pena de muerte en Estados Unidos y que algunos estaban a favor, me pidió [Secretaría] Relaciones Exteriores [SRE] que tuviera una reunión con varios jueces en Texas. Uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas de que no era responsable”, comentó Ortiz Ahlf.

“En ese momento le pregunté: ‘¿Por qué emitió esa sentencia?’, y fue así, clarito, me dijo: ‘Es que eso me dio popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial’; eso es lo que no nos podemos permitir, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular”, abundó la jurista.