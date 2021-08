Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, quien mañana viernes 13 de agosto cumple 2 años en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, aseguró que está presa porque es mujer.

“Cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. He aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. México está en deuda con la justicia”, escribió la ex funcionaria federal, en su cuenta de la red social Twitter.

“El día 13 de agosto cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. La prueba contundente es que soy la única en la cárcel. La lógica es muy sencilla: no puedo dominarte, te aniquilo. Me estorbas para mi proyecto, te entierro””, dijo Robles Berlanga, en una carta escrita a mano.

La ex titular de la SEDESOL y SEDATU Federal aseguró que al estar acusada por participar en la llamada “Estafa Maestra”, acudió ante las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos, que nunca huyó, ni está dispuesta a mentir.

Robles Berlanga también cuestionó que no había una investigación en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero quien la acusa “tiene múltiples propiedades e inexplicablemente, una propiedad patrimonio de la CDMX”, en referencia a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal.

“[...] No se toca a exfuncionarios que no declararon propiedades multimillonarias, y que forman o han sido parte del actual Gobierno. ¿No, acaso, el buen juez por la casa empieza?”, cuestionó la ex titular de la SEDATU y SEDESOL, de 65 años de edad.

“Estos ejemplos demuestran que conmigo el rasero ha sido muy diferente. Pero a diferencia de los demás yo no quiero privilegios, ni que nadie sea mi tapadera. Lo único que quiero es que se aplique la ley, que se me haga justicia, porque en un proceso apegado a la ley, mi inocencia será demostrada. Deseo, porque tengo derecho, seguir todo mi proceso en libertad”, indicó.

“Lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia. Pero no dejo de cuestionarme. A los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mí que di la cara, que me presenté, que estoy acusada de un delito menor, me aplicaron la cárcel. Entonces ¿es mejor huir?”, expresó en su carta.

“La prueba contundente es que soy la única en la cárcel. La lógica es muy sencilla: no puedo dominarte, te aniquilo. Estas son las razones por las cuales en mi caso se ha permitido la institucionalización de la venganza”, insistió Robles Berlanga.

“Se dice que 10 dependencias públicas y 8 universidades triangularon recursos públicos. ¿Por qué soy la única a la que persiguieron? [...] ¿No tendrían que haber acreditado primero esos hechos antes de acusarme de omisión? ¿El mismo manejo van a tener quienes por sus omisiones han llevado a la muerte a miles de mexicanos por el mal manejo de la pandemia de la COVID-19?”, insistió.

“Lo hicieron además utilizando una denuncia (que no me menciona) de una organización −Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI)− que desde el poder se descalifica, pero que se utiliza cuando les conviene”, agregó, la ex titular de la SEDATU y de la SEDESOL Federal.

“He conocido historias desgarradoras de mujeres que fueron torturadas y violadas en su detención. Sé de muchas que por delitos menores son recluidas arrancándolas de sus hijos... No se juzga con perspectiva de género y sigue predominando un sistema punitivo que criminaliza a las mujeres”, acusó Robles Berlanga.

“A dos años sólo puedo decir que México está en deuda con un sistema penal pro-persona. México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia. México está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que aquí se encuentran. México está en deuda con una visión libertaria y progresista. En síntesis, México está en deuda con la justicia”, concluyó su misiva.