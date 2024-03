El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que una vez más lo volvió a utilizar como “su distractor favorito, en su programa de televisión”, en referencia a la conferencia de prensa matutina.

Esto, luego de que, el mismo día, desde La Paz, López Obrador señaló que el aseguramiento por parte de al menos 120 elementos de la Guardia Nacional del campo de golf Tangolunda, ubicado en Santa María Huatulco, Oaxaca, que le fue concesionado al empresario no era un tema personal.

“Primero quiero decirles que le creo cuando dice que su pleito contra mis empresas no es personal, por eso de la misma manera yo también quiero que mi postura no se tome como si fuera un ataque personal, es más simple, todos los mexicanos tenemos el mismo derecho a defendernos de los abusos cometidos por los ‘Gobiernicolas’”, dijo el empresario, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

”NO VAMOS A ACEPTAR que ningún grupito de resentidos sociales se consideren dueños de México y se quieran pasar las leyes por el arco del triunfo”, añadió el presidente de Grupo Salinas, que agrupa a TV Azteca, Banco Azteca, Elektra, Totalplay, Italika, entre otras.

Salinas Pliego afirmó que para el club de golf había contratos legalmente firmados y concesiones vigentes que por ley se tenían que respetar para favorecer el Estado de derecho.

“Si no, imagínense el ejemplo que se daría a nivel internacional para los inversionistas y empresarios cuando claramente Luisa María Alcalde utiliza a la Guardia Nacional para despojar a un privado de una concesión válida, legal y vigente solo para cumplir un berrinche y un capricho”, sostuvo.

Además, cuestionó la clase de País que era México, ya que señaló que por parte del mismo Gobierno se firmó y extendió la concesión del campo de golf, y ahora era el mismo el que acusaba a sus representantes de corruptos y de que no eran de fiar.

“Pues está de la jodida. ¿Entonces en quién confiamos?”, insistió.

El 14 de marzo, elementos de la Guardia Nacional tomaron las instalaciones del campo de golf Tangolunda, ubicado en Santa María Huatulco, tras un decreto expedido por el Gobierno federal, en el que lo declaraba Área Natural Protegida.

El operativo para tomar el control de las instalaciones del club de golf estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación. En imágenes que han circulado a través de las diversas redes sociales se observó a los elementos de la Guardia Nacional, portando armas largas, en el acceso del complejo.

“Existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego; se vence el contrato porque lo que pagaba de acuerdo a lo que me informaron de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la Nación, son terrenos de la Nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión”, explicó López Obrador, quien detalló que al vencerse la concesión, su Gobierno planeaba vender el complejo, porque, según él, no se obtenía ningún beneficio en impuestos, e incluso provocaba pérdidas.

“Se vence la concesión y nosotros planteamos igual que aquí, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública, resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas”, explicó, quien también reveló que su Gobierno ofreció a Salinas Pliego que comprara el campo de golf pero él no quiso, por lo que se vendería tras todo el proceso que se requiera.

“Entonces nosotros tenemos que cuidar lo público y dijimos vamos a vender el campo de golf, no es así nada más a cualquier precio, hay un procedimiento, se tiene que hacer un avalúo, la Secretaría de Hacienda hace un avalúo y se hizo el avalúo y creo que llegaba a 600 millones, 420 millones”, señaló.

“Entonces si ya lo tenían en concesión y se les termina el contrato se les planteó: ‘cómprenlo, porque nosotros vamos a usar esos 420 millones para entregar uniformes escolares a los niños de Oaxaca’, ese era el propósito”, expresó López Obrador.

“Dijeron no, no lo compraron y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal, sacaron por ahí un documento donde supuestamente ya en nuestro Gobierno un funcionario, que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato”, reveló, quien respecto a los 120 elementos de la GN que se desplegaron en el campo de golf, dijo que dicho cuerpo de seguridad “protegió” lo que era un bien público.

“A pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en Área Natural Protegida este terreno se llevó a unas personas ayer, antier, ayer, violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue pero se está recuperando”, enfatizó.

“¿Qué hicimos o hacia dónde nos llevaron? A que se decretó que el campo de golf iba a ser una Área Natural Protegida porque tiene playa, y es más, une dos Áreas Naturales Protegidas, entonces unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente”, insistió.

Grisel Galeano García, titular de la PFF, explicó que la Suprema Corte de Justicia falló en contra de la empresa, en cinco de los seis casos en litigio, poniendo en evidencia el comportamiento del Grupo Salinas ante el fisco.

”Aunque la Corte considerara que uno de esos seis puntos fue objeto de comprobación por parte de la empresa, también confirmó que esta empresa omitió pagar impuestos por cinco rubros más y los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores”, refirió.

”Consideramos que este suceso, lejos de hacer una ganancia para el contribuyente, lo dejó al descubierto una vez más, pues, después de nueve años del litigio, es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del Grupo [Salinas]”, añadió Galeano García.

En el documento mostrado a la prensa, el Gobierno federal advirtió que Total Play no cumplió con el pago de impuestos y, además, se presentó “el mismo esquema que en otras empresas del Grupo”.

La titular de la PFF aprovechó para lanzar un exhorto a los magistrados que resolverán respecto a los adeudos pendientes de Grupo Salinas. La funcionaria federal les pidió emitir una sentencia a la brevedad y sin complicidades.

”Es, señores magistrados, una obligación compartida de todas y todos contribuir, cumpliendo con la ley y la expeditez de la justicia. El es dinero del pueblo y debe servir al pueblo, negárselo no solo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento, sería complicidad, sería una injusticia, les pedimos por favor que resuelvan lo antes posible estos asuntos”, insistió Galeano García.

”Se hace evidente que hay reiterado abuso de estrategias contables y legales, que le han dado años en exceso para incumplir con el fisco y con el país para mantenerse en falta”, acusó, dijo el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien también refirió que la empresa reportó gastos excesivos y no logró respaldar esas operaciones. Además, consideró que las malas prácticas de planeación fiscal resultan abusivas.

”Sus gastos eran excesivos y al menos en seis rubros no les fue posible probar que si hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara. Cuando concluyó la auditoría, no fue posible que se restarán al monto que debía pagar de impuestos”, señaló el funcionario federal.

”Estas prácticas planeación fiscal no son correctas, porque es obligación de todas y todos los mexicanos pagar los impuestos que nos corresponden, según nuestras ganancias reales. Se abusa de los beneficios que sean concedido en muchos sectores y el Estado debe de seguir trabajando, vamos a seguir trabajando para erradicar esta mala práctica”, agregó Martínez Dagnino.

”Este caso es un caso aparte de este Grupo [Salinas], porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y esos casos se encuentran en el Tribunal Federal en el Tribunal Colegiado”, reveló.

Previo a los informes, el Presidente manifestó que el cobro de dichos impuestos no era un tema personal de su Gobierno contra Salinas Pliego. Sin embargo, advirtió que todos los empresarios estaban obligados a cumplir con el SAT, porque no se podía dar un mal ejemplo a los que sí pagaban.

”Yo espero que Ricardo entienda que es lo que se está haciendo, que no hay nada personal, que no hay interés de nuestra parte en perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Pero imagínense que queda un empresario grande sin pagar impuestos ¿qué dicen los otros?”, cuestionó el mandatario nacional.