SRE alerta por suplantación del número telefónico de sus oficinas centrales

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que detectó la suplantación externa de la identidad del número telefónico de sus oficinas centrales para realizar llamadas apócrifas a la ciudadanía.

La dependencia señaló que, a partir de esta suplantación, personas desconocidas realizaron llamadas telefónicas en las que se hicieron pasar por personal de la SRE con el objetivo de obtener información de quienes contestaron. La institución precisó que ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y que dará seguimiento al caso para que se investigue el origen de las comunicaciones falsas.

Como parte de la advertencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que no realiza llamadas para solicitar datos personales ni recursos de ningún tipo, por lo que pidió a la población no proporcionar información sensible ante este tipo de contactos telefónicos. La dependencia enfatizó que, en caso de duda respecto a la autenticidad de una llamada, las personas deben hacer caso omiso y abstenerse de compartir información.

En su comunicación pública, la SRE indicó que la suplantación afectó al número asignado a las oficinas centrales, utilizado como conmutador institucional, sin detallar el número exacto que fue clonado. Sin embargo, la institución tiene registrado como conmutador central el número (55) 36865100 y como número de Atención Ciudadana el (55) 36865581.

El mensaje de alerta se difundió a través de la cuenta oficial de la SRE en la red social X, con el objetivo de advertir a usuarios que pudieran recibir llamadas que aparentaran provenir del número institucional. En esa comunicación, la dependencia puntualizó: “Recordamos no proporcionar ninguna información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y hacer caso omiso ante la duda de su veracidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores no realiza llamadas para solicitar datos personales ni recursos”.

La Cancillería explicó que la denuncia por estos hechos ya fue presentada ante las instancias correspondientes y que se dará seguimiento al caso para determinar responsabilidades y prevenir nuevas incidencias. La dependencia reiteró que continuará emitiendo información oficial a través de sus canales institucionales con el fin de orientar a la ciudadanía respecto a posibles intentos de fraude telefónico relacionados con la suplantación de su número.