SRE cesa a Cónsul Honorario de Filipinas en Guadalajara por vínculos con el CJNG

La Secretaría de Relaciones Exteriores cesó a Martín Camarena de Obeso como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en Guadalajara, luego de que autoridades de Estados Unidos lo vincularon a un esquema fraudulento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La medida, formalizada el 23 de marzo a través del Diario Oficial de la Federación, tuvo efecto definitivo desde el 2 de marzo de 2026.

“Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con fecha definitiva del 2 de marzo de 2026 se dispuso la cancelación de la AUTORIZACIÓN DEFINITIVA NÚMERO UNO”, indica el documento publicado por la Cancillería.

Camarena de Obeso obtuvo el cargo el 27 de febrero de 2002, durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada, y fue ratificado en el puesto en 2025, ya bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según la SRE, su circunscripción abarcaba los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, donde realizaba labores de promoción comercial y turística, así como de asistencia y apoyo, sin percibir remuneración alguna.

El cese se derivó de las sanciones que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso el 19 de febrero de 2026 contra un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, cinco personas y 17 empresas nacionales.

Entre los sancionados figura Ornitorrinco Inmobiliaria, empresa de la que Camarena de Obeso es socio, por su participación en un esquema fraudulento vinculado al CJNG.

La OFAC señaló que “muchas de estas personas y entidades tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”.