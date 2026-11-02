SRE confirma muerte de mexicano por choque de trenes en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Fernando de Jesús Calvillo Silva, originario de Aguascalientes, falleció en el accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo, España.

El connacional permanecía reportado como desaparecido desde el día del siniestro.

Según un comunicado de la SRE, las autoridades españolas confirmaron la identidad de Calvillo Silva, quien figuraba entre las personas no localizadas tras el choque de dos trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

En el accidente, un tren de la empresa estatal Renfe chocó por detrás contra otro del operador privado Iryo, que se encontraba detenido en la misma vía.

El 1 de noviembre, el Gobierno español incluyó a un pasajero mexicano en el balance provisional de 69 personas fallecidas, sin revelar su identidad.

La SRE indicó que la Embajada de México en España brindó asistencia consular a los familiares del connacional, quienes viajaron a ese país, y que los acompaña en los trámites para la repatriación de los restos.

La dependencia realiza además gestiones para apoyar a la familia con los gastos funerarios, conforme a sus decisiones.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa sus más sinceras y sentidas condolencias a amistades y familiares ante estos lamentables hechos”, señaló en el comunicado.

La SRE agradeció el apoyo de las autoridades españolas durante la búsqueda y reconoció el trabajo de la Guardia Civil y de las demás instituciones que participaron en la localización e identificación de las personas desaparecidas.

El 31 de octubre, la dependencia había informado que 12 mexicanos fueron identificados entre los pasajeros de los trenes involucrados.

De ellos, 11 sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta. Hasta esa fecha, Calvillo Silva continuaba en calidad de no localizado.

“La familia solicita transmitir por este conducto su más amplio agradecimiento a todas las instituciones que han participado en la localización de su familiar y que les han prestado asistencia”, indicó la SRE.