SRE confirma salida del último grupo de futbolistas mexicanos varados en Colombia

El último grupo de connacionales integrantes de un equipo de futbol infantil que permanecía en Colombia tras el sismo registrado el 10 de agosto salió este jueves rumbo a México, según informó Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Detalló en redes sociales que el grupo, conformado por integrantes del equipo de futbol infantil Pumas Baja, viajó en un vuelo comercial y tenía previsto arribar a Tijuana, Baja California, durante las horas posteriores a su salida del país sudamericano.

En total, 118 personas pertenecientes a distintos equipos de futbol infantil salieron de Colombia tras las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

Los integrantes de los equipos Leyenda Obeliz y el representativo de Nayarit ya habían regresado a México sin contratiempos previamente.

Velasco Álvarez reconoció el apoyo de la sociedad civil y de las aerolíneas, cuya colaboración permitió concretar el retorno de los menores de edad y de sus familiares.

La Embajada de México en Colombia y el equipo de Protección Consular activaron un protocolo de asistencia para atender a los futbolistas y a sus acompañantes durante su permanencia en territorio colombiano.

La representación diplomática mexicana mantendrá la atención consular para los connacionales que permanezcan en ese país y requieran apoyo.

Durante la mañana del 13 de agosto, la SRE informó que 36 connacionales salieron del Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia, a bordo de una aeronave C-130 Hércules.

"El grupo de personas mexicanas aterrizó a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de uno de los aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana que partieron ayer por la mañana con ayuda humanitaria para el país sudamericano", indicó la dependencia en un comunicado.

El equipo infantil Pumas Baja había viajado desde Tijuana, Baja California, hacia Colombia para disputar un torneo, cuando el sismo interrumpió la competencia y obligó a las autoridades mexicanas a coordinar la repatriación de los deportistas y sus familias.