SRE envía nota diplomática a por críticas de Ken Salazar a AMLO

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática este miércoles a la Embajada de Estados Unidos en México, luego de que su titular, Ken Salazar, aseguró que no funcionó la estrategia de “abrazos, no balazos”, implementada en materia de seguridad por el gobierno del ahora ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país”, indicó la Cancillería mexicana en un breve comunicado.

“La estrategia de abrazos no balazos no funcionó [...] La realidad es que hay un problema muy grande en México”, enfatizó Ken Salazar este mismo miércoles durante una conferencia de prensa, en la cual también criticó que el Gobierno mexicano negara la magnitud del problema de seguridad que se vive en el País.

“Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa, como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos, es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana, porque era líder, no viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México”, sostuvo Salazar.

Además, el embajador estadounidense consideró que la denominada “austeridad republicana”, implementada por la administración encabezada por López Obrador no ayudaba a resolver los problemas de violencia.

“¿Qué pasó con el gobierno anterior? Sus sistemas, agencias, todos aprobaron 32 millones de dólares para ayudar a México en lo de la seguridad, pero lo pausaron, lo pararon, lo detuvieron y todavía está detenido. Entonces eso no es buen ejemplo de cómo se tiene que trabajar como socios”, acusó Salazar.

“Se tiene que invertir en seguridad. No se le puede pagar poco a los policías y esperar que haga lo correcto”, indicó el diplomático estadounidense, quien también lamentó que el Gobierno encabezado por López Obrador hubiera pausado la inversión de EU en México, para cooperación en temas de seguridad.

“Queremos invertir, pero se rechaza por problemas ideológicos. [La seguridad] se tiene que confrontar con la verdad y con programas que de verdad nos traigan la seguridad que requiere el pueblo [...] Lo que espanta a uno, es que no va a haber la inversión que se requiere en México para, de veras, llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver”, expuso.

Asimismo, Salazar aseveró que el plan de seguridad anunciado por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tenía que cambiar con respecto al de su antecesor, para poder tener resultados, además de que invirtiera en seguridad y se coordinara, tanto con Estados Unidos, como con las entidades del país.

“El plan de Sheinbaum tiene que trabajar la relación entre México y Estados Unidos, no se puede quedar en las explicaciones del pasado [...] La seguridad es lo más importante, la seguridad es la bisagra de una democracia y el pueblo de México merece vivir sin miedo”, manifestó el representante diplomático estadounidense.