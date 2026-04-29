SRE rechazó solicitudes de detención y extradición de Rocha y acusados por EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del Gobierno de los Estados Unidos en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios actuales o ex funcionarios de esa entidad, y determinó que los documentos remitidos por la Embajada estadounidense no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que las solicitudes fueron recibidas el 28 de abril a las 18:00 horas, y de inmediato fueron remitidas a la FGR para que evaluara su viabilidad conforme a la legislación mexicana y al Tratado de Extradición bilateral vigente entre México y los Estados Unidos.

La SRE subrayó que, tras la revisión jurídica correspondiente, los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no anexan elementos probatorios que permitan sustentar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicita.

No obstante, precisó que será la FGR quien resuelva en última instancia si existen los elementos necesarios conforme al sistema jurídico mexicano.

La dependencia también anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer el caso, toda vez que los tratados internacionales vigentes contemplan disposiciones específicas de confidencialidad para este tipo de procedimientos.

La SRE no proporcionó detalles adicionales sobre los alcances del extrañamiento ni sobre los plazos para la respuesta de la FGR.

Las solicitudes de extradición se derivan de una acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el caso S9 23 Cr. 180 (KPF), firmada por Jay Clayton, fiscal de los Estados Unidos.

El documento señala a Rocha Moya y a nueve funcionarios actuales o ex funcionarios del Gobierno y de las corporaciones policiales de Sinaloa por su presunta participación en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos en beneficio de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, así como por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.