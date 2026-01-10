SRE reconoce atrasos en pagos a trabajadores del Servicio Exterior Mexicano; dice que cubrirá deuda el próximo lunes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pago de nómina para los trabajadores del Servicio Exterior Mexicano (SEM) será cubierto el próximo lunes 12 de enero.

“Debido a la apertura del año fiscal y los sistemas de pagos que implican transferencias internacionales, se presentó un retraso en el calendario”, reconoció la cancillería.

En una nota informativa, aclaró que, se realizaron las gestiones correspondientes para garantizar que se cubra la percepción en la fecha citada.

Trabajadores envían carta a Sheinbaum

En una carta enviada el día de ayer a la Presidenta Claudia Sheinbaum, los trabajadores del SEM, solicitaron su intervención para que el salario del personal diplomático, correspondiente al presente mes, sea pagado.

“En un episodio sin precedentes, las más de 1000 personas que integramos el SEM nos encontramos laborando en el extranjero sin pago de nómina ni prestaciones de ley, a pesar de que dichos recursos fueron contemplados por la SHCP para el presente año y de que la del Dirección General del Servicio Exterior aseguró que dichos pagos llegarían ayer, con un atraso de ocho días. Esto, sin embargo, no ha ocurrido”, indicaron los trabajadores.

Añadieron que el personal diplomático mexicano labora con un sueldo que no ha sido objeto de revisión por más de 25 años; en el caso de la Rama Técnica-Administrativa, dicha situación obliga a sus miembros a vivir con salarios por debajo de los límites de pobreza en muchas adscripciones.

“No contamos con Ingresos adicionales y las complejidades propias de los sistemas bancarios de los países en los que servimos rara vez permiten un acceso a financiamiento favorable para extranjeros”, explicaron.

Agregaron que, a pesar de las condiciones de su salario, y de estar lejos de sus hogares, es importante cubrir sus obligaciones económicas.

“No recibirlo a tiempo resulta automáticamente en el incumplimiento de compromisos en el exterior, como alquileres de vivienda, colegiaturas y servicios básicos; además, nos deja sin la capacidad de adquirir incluso víveres esenciales y de responder a situaciones de emergencia”, aclararon.

Prosiguieron: “con cada día que transcurre, nuestra estabilidad y la de nuestras familias continúa viéndose afectada: no es lo mismo estar en México, en nuestro hogar, que encontrarnos en alguna ciudad de Estados Unidos bajo el riesgo constante de desalojos, sorteando múltiples retos sin recursos, mientras se acumulan deudas y ansiedad al no poder solventarlas sin la paga mensual, ni en el corto plazo, en lugares donde los salarios ya eran insuficientes para llegar a fin de mes”.

Hicieron un llamado a la Presidenta para que se respete las garantías laborales básicas.

“A las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitamos tomar con seriedad sus compromisos, particularmente aquellos que afectan directamente la estabilidad de las y los miembros del SEM y sus dependientes en el extranjero”, concluyeron.