SRE transparentará comunicaciones con EU sobre presuntos nexos de Rocha Moya con el narco

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este miércoles que hará pública la información relacionada con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el Senador Enrique Inzunza Cázarez.

La dependencia precisó, sin embargo, que se mantendrán reservadas las notas diplomáticas vinculadas a expedientes judiciales, al tratarse de información de carácter reservado.

El anuncio se produjo después de que se diera a conocer que la SRE había reservado por cinco años los archivos relativos a las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las acusaciones de presuntos vínculos de Rocha Moya e Inzunza Cázarez con el narcotráfico.

El diario Reforma publicó el 8 de julio que la Cancillería había clasificado durante ese periodo toda la correspondencia bilateral en torno al caso.

"Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en atención a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información", indicó la Cancillería en una publicación en la red social X.

La dependencia había argumentado previamente que la difusión de esa información podría afectar el intercambio y la confianza entre ambas naciones, justificación que sirvió de base para la reserva de cinco años ahora revertida parcialmente.

Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, e Inzunza Cázarez, Senador por Morena, enfrentan acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado que han derivado en solicitudes formales de Estados Unidos para su eventual extradición.