SRE y SSP no cuentan con reporte de supuesto atentado contra Embajadora de Israel

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos aseguró que Irán habría planeado el asesinato de Einat Kranz-Neiger, Embajadora de Israel en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmaron este viernes no contar con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la diplomática.

La Cancillería mexicana reiteró su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en México.

Por su parte, la SSPC reafirmó su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten.

Este mismo viernes, el Gobierno de EU señaló al de Irán de haber planeado asesinar a Einat Kranz-Neiger.

“Según funcionarios estadounidenses e israelíes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán planeó asesinar a la Embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, pero el complot fue frustrado el verano pasado por los servicios de seguridad mexicanos”, aseguró el periodista Barak Ravid en una nota del medio digital estadounidense Axios.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense a la agencia británica Reuters, bajo condición de anonimato.

“Esto no es más que el último de una larga historia de planes de ataque letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que discrepe con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní”, insistió.

Por su parte, a través de un comunicado, el Gobierno de Israel agradeció a las autoridades mexicanas por desbaratar el complot.

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la Policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la Embajadora de Israel”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Según Reuters, el funcionario federal estadounidense declinó decir cómo se frustró el complot u ofrecer más detalles sobre la operación.