Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que no había nada ilegal en los contratos que su empresa High Tech Services obtuvo durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Porque, según ella, es una compañía que desde hace 31 años se dedica a dar servicio a quien la contrata y prueba de ello es que tiene contratos con algunas instituciones de la actual Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en Saltillo, Coahuila, la legisladora panista respondió al político tabasqueño, quien la acusó de beneficiarse con contratos durante su gestión al frente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, durante el Gobierno de Fox Quesada, por lo que pidió que se investigara a su empresa.

“Es tan chin*** mi empresa, que su Gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo, ni nunca he dado un moche, ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían”, expresó Gálvez Ruiz.

“Entonces que le busque, que le revise, que cheque, es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el Aeropuerto de Santa Lucía”, indicó la también aspirante para ser candidata a la Presidencia de la República en 2024, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), PAN y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos, conforman el Frente Amplío por México.

Asimismo, la política hidalguense le recordó al titular del Poder Ejecutivo Federal, que las empresas suministran servicios a quien sea que se los compre, ya que para eso están, para hacer contratos, para vender y generar empleos.

Sin embargo, Gálvez Ruiz enfatizó que el presidente y su Administración ya la estaban investigando. “Seguramente él sabe cuáles son mis depósitos de la empresa, yo soy empresaria hace 31 años, yo no creé empresas a raíz de que llegué al Gobierno”.

“¿De qué se sorprende?, si yo hace 31 años he dicho que soy empresaria. Aquí no hay cochupos, aquí no hay moches, aquí no hay empresas como la de Dos Bocas de Rocío Nahle [García] y sus compadres, ahí que Huerta Madre se creó una semana antes que les asignaron un contrato de 5 mil millones de pesos por invitación restringida, entonces que le busque, no va a encontrar”, insistió la senadora del PAN.

Además, la legisladora panista retó al presidente a que diga cómo su hijo José Ramón López Beltrán pagó la renta de la casa gris de Houston, Texas, propiedad de un directivo Baker Hughes, empresa que recibió contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), al igual que los contratos de los amigos de su otro hijo, Andrés Manuel López Beltrán. “Esos sí son raros”, acusó.

Por otra parte, Gálvez Ruiz anunció que presentó dos denuncias en contra del presidente López Obrador y funcionarios federales, ante la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral, del Instituto Nacional Electoral (INE), por violencia política de género y por violaciones a la equidad electoral.

La senadora panista argumentó que las menciones que ha hecho el mandatario nacional respecto a ella, durante su conferencia de prensa matutina, afectaban los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, que conllevaban un indebido ejercicio de recursos públicos.

En su primera queja, la legisladora hidalguense acusó que la Presidencia de la República usa recursos económicos, materiales y humanos, durante la conferencia de prensa matutina y redes sociales, donde el mandatario nacional habla de ella.

“En el mensaje de Twitter difundido en la cuenta oficial del Gobierno Federal, y durante una semana en las conferencias mañaneras, se califica como si yo soy la candidata de la oligarquía. En los mensajes en mi contra no se advierte la difusión de ningún logro del Gobierno Federal”, dijo Gálvez Ruiz.

“En la segunda denuncia expongo que el presidente cuestiona mi capacidad por ser mujer y me reduce al resultado de un consenso entre hombres. Las expresiones del presidente crean un estereotipo de género, por eso he presentado esa denuncia”, agregó la senadora.

“No me gusta victimizarme, pero me parece muy injusto que el presidente piense que yo estoy aquí por un hombre y que no se atreva a reconocer mi origen, mi historia, mi lucha y trayectoria, mis resultados, que me llevaron hoy a estar aquí, por eso”, abundó la política hidalguense.

Gálvez Ruiz enfatizó que esperaba que el INE aplicara medidas cautelares, para que el presidente López Obrador detuviera los ataques a su persona, los cuales podrían provenir de su éxito como aspirante presidencial.

“Ayer me mencionó 11 veces, hoy también me volvió a mencionar, lo hace con información fuera de contexto, con dolo y lo que él quiere, a como dé lugar. Seguramente vio las imágenes de ayer en Saltillo y en Torreón y esto lo debe tener apanicado, porque él piensa que soy un fenómeno de redes, bueno, pues es que lo de redes ya bajó hacia la calle”, finalizó la senadora panista.

El mismo 12 de julio de 2023, el político tabasqueño pidió a la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por el empresario Claudio X. González Guajardo, realizar una investigación respecto a las supuestas irregularidades en las que habría estado involucrada la aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

“Le voy a pedir a Claudio X. González aquí que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl, y los contratos que ha recibido del Gobierno, de cuando fue funcionaria en el Gobierno de Fox y de cuando fue jefa de Gobierno, delegada en Miguel Hidalgo. Porque a eso se dedican, ¿no? ¿No hacen investigaciones?”, expresó López Obrador.

“Vamos a darle un tiempo, a ella y a él, y a la señora, ¿Cómo se llama? María Amparo Casar [Pérez], y a ese grupo. Al [Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales] INAI, al instituto de la transparencia, al INAI. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ven? Está bien, ¿verdad? Porque esto va a ayudar mucho”, manifestó el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionado respecto a la denuncia de Gálvez Ruiz en su contra, por ejercer violencia política de género. Ante ello pidió poner la canción ‘Las mujeres al cielo’, de Francisco Solís Magaña, compositor tabasqueño.

“Yo no ofendo a las mujeres. Hay una canción de un compositor tabasqueño: ‘Todas las mujeres, corazón’. Paco Solís, Paco Solís. ¿No la tienen? Ponla. Es el tiempo de nuestros papás. Es como Álvaro Carrillo [Alarcón]”, expresó López Obrador, quien también insistió en acusar a la oposición de utilizar el problema de la violencia para atacar a su Gobierno.

“Acompañado de esto va toda la campaña, ¿no? Como no les funcionó lo de la señora Xóchitl, ahora es la violencia. Es impresionante. Y esto pues va a seguir sucediendo”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Estamos preparándonos, porque como no les funcionó lo de Xóchitl porque ese globo no voló, van a destinar todas sus baterías, las van a orientar a la violencia. Los conozco muy bien, es que los enfrenté durante años y son predecibles”, dijo el mandatario nacional, el 12 de julio de 2023.

“La señora Xóchitl Gálvez es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, Roberto Hernández [Ramírez]. Entonces entran así, atados de pies y manos, son peleles, títeres, empleados de la oligarquía”, insistió el político tabasqueño, también durante su conferencia de prensa matutina.