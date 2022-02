Su hijo no tiene injerencia en el Gobierno, afirma AMLO sobre reportaje

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró -tras el reportaje de que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, de 41 años de edad, se ha dado una vida de lujo en Houston, Texas, Estados Unidos, junto a su esposa, la brasileña Carolyn Adams-, es parte de un matrimonio en el que “está complicado meterse”.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño afirmó que “al parecer” Adams -que lleva aproximadamente tres años de relación sentimental con el hijo de López Obrador- “tiene dinero”.

“Son muy fuertes los ataques y se desesperan, este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo, eh, equiparar, diciendo: ‘son iguales, son lo mismo, ¿dónde está la austeridad?’. Carmen Aristeguicasi lo comparaba con la ‘Casa Blanca’”, señaló el Mandatario nacional.

La mujer brasileña llegó a México contratada por Cava Energy, un fondo de inversión que forma parte de Stella Holdings, enfocado al desarrollo de proyectos de infraestructura, particularmente de gasoductos.

El matrimonio vivió en una mansión que era propiedad de Keith Schilling, quien trabajó en Baker Hugues, una compañía que tiene contratos por más 151 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre ellos la refinería de Dos Bocas, que se está construyendo en Paraíso, Tabasco. Sin embargo, el Presidente negó que Adams tenga algo que ver con su Gobierno.

Así lo reveló un reportaje titulado ‘La lujosa vida del hijo de AMLO’, firmado por los periodistas José Raúl Olmos Castillo, Mario Gutiérrez Vega y Verónica Ayala, difundido durante el programa ‘Loret Capítulo 69’, y transmitido el 27 de enero, en el canal de la plataforma YouTube, del medio digital LatinUS, en colaboración con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Nada más decir, primero que: en este Gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse, ellos se casaron, y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno”, indicó el político tabasqueño.

“Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales, pero este señor [Carlos] Loret de Mola, pues, es un mercenario, hizo un escándalo, porque cree que somos iguales, no, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder”, acusó el Presidente.

“Él fue capaz de participar en un montaje de televisión, de una señora francesa [Florence Cassez]. Era muy amigo de [Genaro] García Luna, y desde luego de [Felipe] Calderón [Hinojosa], son de ese equipo”, afirmó.