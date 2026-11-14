Subastan 57 motocicletas decomisadas a exatleta olímpico Ryan Wedding, ligado al narco; recaudan $70 millones

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) recaudó casi 71 millones de pesos por la venta de 57 motocicletas de colección decomisadas al atleta canadiense Ryan Wedding, informó el Gobierno de México.
Durante la conferencia presidencial, la titular del instituto Mónica Fernández Balboa detalló que las motocicletas fueron aseguradas en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2025 y transferidas a la institución en julio de este año para su comercialización mediante subasta.
De las 62 motocicletas que integraron el lote, 57 fueron vendidas durante la subasta realizada por martillo, con lo que se logró una recaudación de 70 millones de pesos. Las cinco unidades restantes serán ofrecidas en una próxima subasta programada para el 27 de noviembre.
De acuerdo con el Indep, la subasta contó con la asistencia de coleccionistas y participantes del mundo del deporte de distintos países, algunos de los cuales señalaron que las motocicletas adquiridas serán destinadas a museos en otras partes del mundo. “Son unas motocicletas de colección impresionantes. Tuvimos un gran aforo”, dijo la funcionaria.
Fernández Balboa resaltó la participación de compradores internacionales y el interés que despertaron las piezas, al tratarse de motocicletas de colección.
Añadió que los recursos obtenidos mediante este tipo de operaciones contribuyen a financiar proyectos del Gobierno federal.
This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of collaborative efforts among Mexican authorities, the FBI, @RCMP and @LAPDHQ.There is a reward up to $15 million USD for information leading to his arrest and/or conviction. If you have any information concerning Wedding, please contact the FBI via WhatsApp, Signal or Telegram at (424) 495-0614. You may also contact your local FBI office, the nearest American Embassy or Consulate, or you can submit a tip online at https://t.co/4Fu3GEX2Gz. For more information, visit https://t.co/yBw1jbGbAF.— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles)
December 29, 2025
This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of collaborative efforts among Mexican authorities, the FBI, @RCMP and @LAPDHQ.There is a reward up to $15 million USD for information leading to his arrest and/or conviction. If you have any information concerning Wedding, please contact the FBI via WhatsApp, Signal or Telegram at (424) 495-0614. You may also contact your local FBI office, the nearest American Embassy or Consulate, or you can submit a tip online at https://t.co/4Fu3GEX2Gz. For more information, visit https://t.co/yBw1jbGbAF.
De acuerdo con el Indep, las 67 unidades tenían distintos precios de salida que iban desde los 21 mil 500 pesos hasta los 2 millones 500 mil pesos.
Ryan Wedding: de exatleta olímpico a vincularse con el narco
En enero de 2026, Ryan Wedding, exmedallista olímpico canadiense de snowboard, acusado de narcotráfico y de estar vinculado al Cártel de Sinaloa, se declaró no culpable ante un tribunal de Santa Ana, California, Estados Unidos.
Wedding, de 44 años, era uno de los 10 más buscados del FBI, que ofrecía 15 millones de dólares por información que llevase a su captura.
Es señalado por autoridades estadounidenses de haber dirigido operaciones de trasiego de cocaína desde Colombia hacia Canadá, a través de México, como miembro del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el FBI, el ex olímpico llevaba más de una década oculto en territorio mexicano y era buscado desde 2024 por cargos de tráfico de cocaína y asesinato.
Patel aseguró que Wedding dirigía una operación transnacional que enviaba “cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá”, como miembro del Cártel de Sinaloa.