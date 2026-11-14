Subastan 57 motocicletas decomisadas a exatleta olímpico Ryan Wedding, ligado al narco; recaudan $70 millones

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) recaudó casi 71 millones de pesos por la venta de 57 motocicletas de colección decomisadas al atleta canadiense Ryan Wedding, informó el Gobierno de México.

Durante la conferencia presidencial, la titular del instituto Mónica Fernández Balboa detalló que las motocicletas fueron aseguradas en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2025 y transferidas a la institución en julio de este año para su comercialización mediante subasta.

De las 62 motocicletas que integraron el lote, 57 fueron vendidas durante la subasta realizada por martillo, con lo que se logró una recaudación de 70 millones de pesos. Las cinco unidades restantes serán ofrecidas en una próxima subasta programada para el 27 de noviembre.

De acuerdo con el Indep, la subasta contó con la asistencia de coleccionistas y participantes del mundo del deporte de distintos países, algunos de los cuales señalaron que las motocicletas adquiridas serán destinadas a museos en otras partes del mundo. “Son unas motocicletas de colección impresionantes. Tuvimos un gran aforo”, dijo la funcionaria.

Fernández Balboa resaltó la participación de compradores internacionales y el interés que despertaron las piezas, al tratarse de motocicletas de colección.

Añadió que los recursos obtenidos mediante este tipo de operaciones contribuyen a financiar proyectos del Gobierno federal.